ENKA Sanat’ta bu hafta tiyatro ve müzik var

ENKA Sanat, bu hafta iki dikkat çekici etkinliği ENKA Oditoryumu’nda ağırlayacak. Dünyaca ünlü İtalyan kemancı Davide Alogna ile Türkiye’nin seçkin piyanistlerinden Cana Gürmen, 2 Aralık Salı akşamı “Müziğin Klasik Dokunuşları” konseriyle sahne alacak. Türkiye ve İtalya’da verdikleri konserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran ikili, zengin repertuvarlarıyla yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Klasik müzik tutkunlarının yanı sıra sanata ilgi duyan herkes için unutulmaz bir gece vadeden konser, iki usta sanatçının uyumlu birlikteliğiyle hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşatacak. Bu özel buluşma, müziğin evrensel dili aracılığıyla iki ülke arasında kurulan güçlü bağı bir kez daha görünür kılacak.