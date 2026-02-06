Cansuyu CAK ekipleri 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde sahadaydı: Hatay'da dev tatbikat

6 istasyon, 12 eğitmen: Kusursuz hazırlık

CAK Genel Koordinatörü Zekeriya Erbeyi ve Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu koordinesinde yürütülen eğitimlerde, arama-kurtarma gönüllüleri zorlu parkurlardan geçti. 6 farklı istasyonda kurulan eğitim alanlarında; halatla kütle çekimi (trifor), hava yastığı ile tahkimat, kırma-delme-kesme teknikleri ve GPS ile kayıp arama gibi hayati konularda profesyonel eğitimler verildi.

Zekeriya Erbeyi: “35 canı enkazdan çekip almıştık”

Duygusal anların yaşandığı tatbikatta konuşan Genel Koordinatör Zekeriya Erbeyi, 6 Şubat gecesini unutmadıklarını belirtti: “O büyük felaketi haber aldığımız an 120 kişilik ekibimizle sahadaydık. Dondurucu soğuğa rağmen ekiplerimiz canla başla çalıştı ve 35 vatandaşımızı ezkazın altında sağ olarak kurtardık. Bugün burada, o acıların tekrar yaşanmaması duasıyla ama her an yaşanabilecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz.”

Sadece deprem değil, her türlü afete karşı CAK!

CAK’ın sadece deprem odaklı olmadığını vurgulayan Erbeyi; su altı/su üstü kurtarma, yangınlar ve kentsel felaketlerde de AFAD ile koordineli olarak görev yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti.

Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu: “10 ilde yapılanmamızı tamamladık”