Cansuyu CAK ekipleri 'Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde sahadaydı: Hatay'da dev tatbikat

15:596/02/2026, Cuma
Cansuyu CAK ekipleri
Cansuyu CAK ekipleri

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Arama ve Kurtarma Birimi (CAK), 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Felaketin merkez üslerinden Hatay’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı tatbikat ile CAK ekipleri, olası afetlere karşı hazır olduklarını bir kez daha kanıtladı.

6 istasyon, 12 eğitmen: Kusursuz hazırlık

CAK Genel Koordinatörü Zekeriya Erbeyi ve Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu koordinesinde yürütülen eğitimlerde, arama-kurtarma gönüllüleri zorlu parkurlardan geçti. 6 farklı istasyonda kurulan eğitim alanlarında; halatla kütle çekimi (trifor), hava yastığı ile tahkimat, kırma-delme-kesme teknikleri ve GPS ile kayıp arama gibi hayati konularda profesyonel eğitimler verildi.

Zekeriya Erbeyi: “35 canı enkazdan çekip almıştık”

Duygusal anların yaşandığı tatbikatta konuşan Genel Koordinatör Zekeriya Erbeyi, 6 Şubat gecesini unutmadıklarını belirtti: “O büyük felaketi haber aldığımız an 120 kişilik ekibimizle sahadaydık. Dondurucu soğuğa rağmen ekiplerimiz canla başla çalıştı ve 35 vatandaşımızı ezkazın altında sağ olarak kurtardık. Bugün burada, o acıların tekrar yaşanmaması duasıyla ama her an yaşanabilecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz.”

Sadece deprem değil, her türlü afete karşı CAK!

CAK’ın sadece deprem odaklı olmadığını vurgulayan Erbeyi; su altı/su üstü kurtarma, yangınlar ve kentsel felaketlerde de AFAD ile koordineli olarak görev yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti.

Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu: “10 ilde yapılanmamızı tamamladık”

CAK’ın son 3 yıldaki gelişimine dikkat çeken Genel Koordinatör Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadaroğlu ise, Türkiye genelinde 10 ilde ekiplerin tamamlandığını ve akreditasyon süreçlerinin hızla devam ettiğini müjdeledi. Çuhadaroğlu, gece-gündüz demeden gerçekleştirilen bu kampların, ekiplerin her an aktif kalması için hayati önem taşıdığını ifade etti.

