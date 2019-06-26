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Hayat Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı
AKTÜEL

Çatıdan düşen atmaca yavruları korumaya alındı

Sivas'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 atmaca yavrusu itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yavru atmaca
Yavru atmaca

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Hatice-Tül Kübra Yurdu'nun çatısından kuş yavrularının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yuvalarından düşen 4 atmaca yavrusunu bir kutu içerisine koyarak merkeze getirdi. İtfaiyeciler kontrol ettikleri ve herhangi bir yaraları bulunmayan atmaca yavrularını besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek

Yavru atmacaları kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hidayet Yücekaya, yaz aylarının gelmesiyle doğadaki bir çok hayvanın yavrulamaya başladığını söyledi.

Gün içerisinde çok sayıda mahsur kalan hayvana müdahale ettiklerini belirten Yücekaya,"Hatice Tül Kübra Yurdunda mahsur kalan yavru kuşları kurtardık. İtfaiyeye getirdik ve yetkilileri teslim edeceğiz" dedi. Yavru atmacaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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