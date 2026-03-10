"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle meşhur olan Celal Karatüre, Ramazan'da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL, tanıtım programları için ise 500 bin TL talep ettiği iddialarını yalanladı.
"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Celal Karatüre hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ramazan ayında düzenlenen yardım amaçlı bir iftar programına davet edilen Karatüre'nin programa katılım için 300 bin TL talep ettiği öne sürüldü. Karatüre'nin tanıtım amaçlı etkinlik ve programlar için ise, yaklaşık 500 bin TL istediği iddia edildi.
"Asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibaret"
Söz konusu iddialar sonrası Karatüre X hesabından açıklama yaptı:
- "Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında hakkımızda yer alan 'Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300.000 TL, tanıtım programları için ise 500.000 TL aldığı' yönündeki haberler tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadık. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan bu iftira ve gerçek dışı iddialarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."