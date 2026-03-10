"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında hakkımızda yer alan 'Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300.000 TL, tanıtım programları için ise 500.000 TL aldığı' yönündeki haberler tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadık. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan bu iftira ve gerçek dışı iddialarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."