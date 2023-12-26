Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Landon, 'Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık, ancak şimdi yola devam etme zamanı.' ifadesini kullandı.