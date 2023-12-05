Diriliş Ertuğrul'un Osman'ı Emre Üçtepe Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki gösterdi

Diriliş Ertuğrul dizisinin genç oyuncusu Emre Üçtepe, İngiltere'de Dünya Çocuk Haklarının dile getirildiği bir sempozyuma katıldı.





Ünlü organizatör Majid Nazir tarafından Manchester'a davet edilen oyuncu Emre Üçtepe, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Manchester Konsolosu Onur Sayın'ı makamında ziyaret etti.





Dünya Çocuk Haklarının dile getirildiği bir sempozyuma katılan Üçtepe, burada Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, Gazze de öldürülen çocukların haklarının olmamasına tepki gösterdi.





Osmanlı kültürünü anlatan Diriliş Ertuğrul dizisindeki, "Oman" karakterini canlandıran Emre Üçtepe'ye üstün basarisinden dolayı, İngiltere Manchester şehrinin ilk Müslüman kadın belediye başkanı olan Yasmina Dar tarafından Nîşan rozeti takdim edildi.





Sanatçı Emre Üçtepe de Türkiye rozeti ve Osmanlı börkü hediye etti.







