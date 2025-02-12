Çocuk Edebiyatı Okulu başladı

Çocuk edebiyatının önemini vurgulamak ve öğretmenlerin çocuk edebiyatını daha iyi anlaması için düzenlenen “Çocuk Edebiyatı Okulu” seminerleri, Rami Kütüphanesi’nde başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği seminer serisini İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melike Günyüz yürütecek. Etkinlik kapsamında yarın “Çocuk Edebiyatına Giriş”, “Türler”, “Seviyelendirme” ve “Bakış Açıları”, 18 ve 20 Şubat’ta “Çocuk Edebiyatı ve İdeoloji”, 25 ve 27 Şubat’ta “Resimli Kitapların Dünyası” konuları ele alınacak. Seminer serisinde 8 ve 10 Nisan’da “Resimli Kitapların Dünyası”, 15 ve 17 Nisan’da “Çeviri Çocuk Edebiyatı Sorunları”, 22-23 Nisan’da “Çocuk Edebiyatında Zor Konular”, 29 Nisan ve 1 Mayıs’ta “Çocuk Edebiyatı ve Metinlerarasılık”, 6 ve 8 Mayıs’ta “Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılık İlişkisi”, 20 ve 22 Mayıs’ta “Çocuk Edebiyatında Güncel Trendler”, 27 ve 29 Mayıs’ta “Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü” konuşulacak.