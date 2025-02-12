Okullarda çat kapı tiyatro

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente davet edilen Konya Çat Kapı Fikir&Sanat Tiyatro Ekibi oyuncuları, öğrencilere, dönemin kıyafetleriyle Kurtuluş Savaşı ve kentin Milli Mücadelesine ilişkin gösteri sunuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen projede, tiyatro ekipleri, 30’u aşkın ilkokula “çat kapı” ziyarette bulunarak, 3 binden fazla öğrenciye temsil yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tiyatro etkinlikleriyle, öğrencilere tarih bilincinin daha etkili aktarıldığını söyledi. AKEDAŞ İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz da “Öğrencilerimiz Milli Mücadele kahramanlarını öğrenerek yetişiyor. Sınıfların bulunduğu bir koridora ‘12 Şubat Sokağı’ ve sınıf şubelerimize de Milli Mücadele kahramanlarının adını verdik” dedi.