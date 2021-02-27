Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnafa sürpriz ziyaret Aynı balıktan tekrar istiyorum
İSTANBUL AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa sürpriz ziyaret: Aynı balıktan tekrar istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne gittiği sırada Çengelköy’de durarak esnafla sohbet etti. Ardından bir balıkçıdan lagos balığı alarak Vahdettin Köşkü’ne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun, "Geçen de büyük balık vermiştik. Onun aynısından verdik. Çok beğendiğini söyledi. 'Aynı balıktan tekrar istiyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki balıkçıdan levrek aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki balıkçıdan levrek aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli Açılış Törenine canlı bağlantı için üzere Vahdettin Köşkü’ne hareket etti.

  • Çengelköy’e uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçıdan

    lagos balığı aldı. Vatandaş ile de kısa süre sohbet eden Erdoğan Vahdettin Köşk’üne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
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Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Ayrıca Erdoğan Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

"10 günde bir balık alıyor"

Balıkçı İbrahim Uzun, ”Geçen de büyük balık vermiştik. Onun aynısından verdik. Çok beğendiğini söyledi. ’Aynı balıktan tekrar istiyorum’ dedi, verdik. Yani köşke zaten iki günde bir geliyor aşağı yukarı iki günde bir geliyor haftada bir, on günde bir de balık alıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 10 kiloluk lagos balığı aldı
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.
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Erdoğan, Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan lagos balığı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez. dedi.
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Terletme, Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 10 kiloluk lagos balığı aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.


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