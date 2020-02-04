Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanser Günü mesajı Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanser Günü mesajı: Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Hastalara şifa dileyen Erdoğan, "Kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
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