Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi

Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi

16:4321/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
DAMPERİ AÇILAN KARAYOLLARI KAMYONU EDS DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ
DAMPERİ AÇILAN KARAYOLLARI KAMYONU EDS DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ

Niğde’de damperi açılan kamyon Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Kayseri yolu üzerinde meydana gelen kazada Karayolları 64. Şube Şefliği’ne ait 38 KC 913 plakalı kamyon; sürücü H.A. yönetiminde seyir halindeyken damperinin aniden açılması sonucu kontrolden çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken yapılan ihbar sonrası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. EDS direğinin yola devrildiği kazada polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise devrilen kamyonun kaldırılması için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

#Damper
#Kamyon
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?