Denizlerde yükselen tehlike

SONUÇLAR YAYINLANDI

Bilim insanları yaptıkları son çalışmayla, dünya sahillerinin ve sahillerde yaşayan nüfusun tehlike altında olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmada, dünyanın sahillerinin gelecek nesiller için ne durumda olacağı araştırıldı. Sonuçları Nature Communications’da yayımlanan araştırmada, yükselen deniz suyu seviyesinin, 2050’ye kadar kıyı kesiminde yaşayan 300 milyon kişiyi etkileyeceği bildirildi.

EN ÇOK ASYA ETKİLENECEK

Araştırmada, artmaya devam eden sera gazı emisyonu kontrol altında tutulmadığı takdirde 2100 yılında deniz suyu seviyesinin yükselmesinden etkilenecek kişi sayısının iki katını aşarak 630 milyonu bulacağı belirtildi. Çalışmada ayrıca yükselen deniz suyu seviyesinden etkilenebilecek 300 milyon kişinin 237 milyonunun Asya’da yaşadığına dikkat çekildi.

YER DEĞİŞTİRME UYARISI

Ayrıca 30 yıl içinde Hindistan’ın Mumbai, Çin’in Şangay ve Tayland’ın Bangkok kentlerinin aralarında olduğu kıyı şehirlerinin sular altında kalabileceği kaydedildi. Uzmanlar 2050 yılında Mısır’ın İskenderiye ve Irak’ın Basra kentlerinin büyük bölümünün, Vietnam’ın da 20 milyondan fazla nüfuslu Güney Vietnam bölgesinin tamamen sular altında kalacağı, ülke içinde yer değiştirmelere hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Buzul erimeleri önemli bir faktör

Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarından 430 milyar tondan fazlası eridi.

Deniz seviyesinde yaşayan popülasyonu tehdit edecek kadar yükselecek deniz seviyesi için birkaç faktör bulunuyor. Bunlardan biri, suyun ısınırken genleşmesi. Son yılda Grönland ve Antarktika’daki buz tabakalarından 430 milyar tondan fazlası eridi. Karbon salınım hızı azaltılsa bile deniz seviyesinin yükselme hızı 2100’lü yıllarda 100 katına çıkacak. Deniz seviyesinin yükselmesini etkileyecek bir diğer faktör ise tropikal fırtınalar.

BM’den uyarı raporu

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) geçtiğimiz ay yayınladığı rapor ile deniz seviyelerinin yükselmesi ile ilgili dünyayı uyardı. Rapora göre 2050 yılına kadar yüzyılda bir kere meydana gelen büyük fırtınalar birçok yerde, özellikle de tropik bölgelerde yılda ortalama bir kez yaşanabilir. 2100 yılına kadar da yıllık kıyı seli hasarlarının 100 ile 1000 kat arasında artması bekleniyor.