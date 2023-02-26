|
Reklam
Reklam
Hayat

Deprem bölgesinde yemek dağıtımında dikkat edilecek hususlar

Deprem bölgesinde kısıtlı imkanlarla çadırlarda yaşayan depremzedeler, bir yandan da beslenme ve hijyen sorunları ile mücadele ediyor. Depremzedelerin günlük kişi başı 2100 kalori alması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, deprem bölgesine gıda yardımı yapan kurumlar ile hayırseverlere besin değeri yüksek, tok tutan, ulaşılması kolay yiyecekler göndermeleri ve dağıtmaları konusunda çağrıda bulundu.

09:39 . 26/02/2023 Pazar
IHA
Yemek dağıtımında nelere dikkat edilmeli

Yemek dağıtımında nelere dikkat edilmeli

Depremzedeler, çadır ve konteynerlerde konaklamaya başladı. Depremzedeler kısıtlı imkanlarla yaşarken, bir yandan da beslenme sorunu ile mücadele ediyor. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, depremzedelere gıda dağıtımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel firmalar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere önemli tavsiyelerde bulundu. Depremzedelerin hem tok tutacak hem de besin değeri yüksek gıdalar ile beslenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Depremzedeler, günlük kişi başı ortalama 2100 kalori almalı. Dışarıdan gıda yardımı ile protein sağlamak mümkündür. Depremzedeler için sağlanan yardım paketleri genellikle ton balığı, konserve gıdalar, süt tozu, fındık, kuru meyve ve kuru yemiş gibi protein kaynakları içermeli" dedi.
Enerji için karbonhidrat
Depremzedelerin enerji sağlaması için karbonhidrat tüketmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Uzel, şunları söyledi: “Yaşam çadırında kalan depremzedelerin gıda yardım paketleri arasında tam tahıllı ekmek, pirinç, makarna gibi karbonhidrat kaynakları bulunmalı. Kısa süreli enerji ihtiyacına çözüm olarak ise miktarı kontrollü sağlanmak üzere fayda zarar dengesini gözeterek gerektiğinde uygun miktarda bisküvi ve çikolata tüketilebilir. Gıda yardım paketlerinde bulunan kuru meyve ve kuruyemişler vitamin takviyesi sağlar. Rahatsızlığı olan depremzedeler tuzlu, şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalı. Bu tür gıdalar, vücuttaki birtakım besin eksikliklerini tetikleyebilir.”
"Hijyen önemli"
Depremzedelerin yaşadığı zorlu şartların salgın hastalıklara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Uzel, “Depremzedelerin içme ve temiz su tedarikinin devamlılık gösterecek şekilde karşılanması gerekiyor. Deprem bölgesinde su kaynakları kirlenmiş olabilir. Bu nedenle kullanılacak suyun mutlaka kaynatılması veya arıtılması gerekir. Hiç imkan yok ise ve ambalajlı suya ulaşılamıyorsa suyun kaynatılması ya da dezenfekte edilmesi yöntemlerine başvurulabilir. Suyun kaynama noktasına gelip bulanıklığı geçtikten sonra en az 1 dakika daha kaynatılması, tehlikenin önemli ölçüde azaltılmasında yardımcı olacaktır. Su kaynaklarının hijyenik olmaması, enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir. Özellikle su birikintilerinden uzak durulması, çocukları bu alanlardan uzak tutmak lazım. Depremzedelerin hijyenik bir ortamda kalmaları ve kişisel temizliklerini düzenli olarak yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Yeni Şafak deprem bölgesinde: Çadırlar kurulmuş gıda ve yakıt dahil bütün eksiklikler ivedilikle tamamlanıyor
Yeni Şafak deprem bölgesinde: Çadırlar kurulmuş gıda ve yakıt dahil bütün eksiklikler ivedilikle tamamlanıyor

Yeni Şafak asrın felaketi olan 7.7’lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki son durumu aktardı. Yeni Şafak Sıcak Haber Şefi Harun İlhan kentte ilk günlerde yaşanan yakıt ve gıda tedariki problemlerinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını söyledi. Bütün yolların ulaşıma açıldığını belirten İlhan, “Maraş'ın dört bir yanına afet çadırları kurulmuş, bütün sivil toplum kuruluşları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ellerinden geleni yapıyorlar. Mehmetçik neredeyse her yerde. Yemek dağıtımı, çadır kurulumu, seyyar tuvalet ve banyoların yerleştirilmesinde her yerde Mehmetçik sahada” ifadelerini kullandı.


#Sağlık
#KAhramanmaraş
#Pazarcık Depremi
2 gün önce
default-profile-img
Deprem bölgesinde yemek dağıtımında dikkat edilecek hususlar
Kocaeli'de fabrika yangını
FIFA & FIFPro Dünyada Yılın 11'i ve Yılın En İyi Oyuncuları
Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var
Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ABD’den Çin açıklaması: Kendilerini dürüst arabulucu olarak gösteriyor ama değiller
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.