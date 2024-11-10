Dergilik: Türk Öykücülüğü

Değinmeler...

2014’te “Postumuzu serdik” sloganıyla yola çıkan Post Öykü dergisi, 10 yaşına ulaştı. Yeni Şafak’tan Halime Kirazlı’ya konuşan Aykut Ertuğrul şöyle diyor: Postmodern Müslüman diye bir şey olmaz. Postmodern bir dünyada Müslümanlar olarak yaşıyor, Müslüman edebiyatçılar olarak yazmaya çalışıyoruz. Postmodern edebiyattaki belli başlı teknikleri; Müslümanım, postmodern olamam diye kullanmamak tuhaf olur. … yaşadığımız çağda en iyi Müslüman nasıl olunur, Müslümanca en iyi nasıl yazılır? Bunu düşünmeliyiz.





Çelebi’den:

“Türk öykücülüğünün kırılma evreleri, 1950’ler, 1970’ler, 1980’lerdir. Bu üç dönem Türk öykücülüğünün önemli birikim dönemleridir. 1950’ler Türk öykücülüğünde özellikle varoluşçuluk akımının yazınsal örneklerinin sergilendiği yıllardır. Feyyaz Kayacan, Demir Özlü, Leyla Erbil, Erdal Öz, Ferit Edgü, Orhan Duru, Adnan Özyalçıner, Onat Kutlar, Bilge Karasu bu akım içinde yer alırlar.”

Necip Tosun





Türk Öykücülüğü

Tayfun Haykır’ın editörlüğünü yaptığı Çelebi bütün sayfalarını Türk öykücülüğü konusuna ayırdığı 14. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Girişte, bu sayının Ömer Seyfettin başta olmak üzere bütün öykü yazarlarına ithaf edildiği belirtiliyor. Dosyanın ilk yazısı Muhammet Erdevir’in. Başlık, Gelenekten Modernizme: Türk Öykücülüğünün Tarihî Seyri. Merve Sevde Selvi, yazısına konu olarak, ‘1950 Kuşağının Türk Öykücülüğüne Etkisi’ni seçmiş. Türkan Alpay da ‘Dede Korkut Hikâyeleri’ni ele almış. Mehmet Sabri Genç’se muhteşem Uzun Çarşı’nın Uluları kitabının yazarı Mitat Enç’in öykülerini sanat felsefesi açısından değerlendirmiş. Kudret Yaren Yiğitalp’in metninin başlığı, ‘Türk Öykücülüğünün Aykırı Sesi: Sevim Burak ve Yanık Saraylar Öyküsü’. Kitabiyat’tan önceki iki yazıdan ilki Seyran Şahin imzalı. Konu Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Millî Eğitim ve Terbiye Anlayışı. İkincisi Mehmet Nuri Yardım’ın çalışması: Ömer Seyfettin’e Dair Hisler ve Düşünceler. Rümeysa Bedirhanoğlu, Aykut Ertuğrul’un Ketebe’den çıkan kitabı Kusurlu Rüya’yı Kitabiyat’ta yazmış. ‘Öykü’ sayısının söyleşi konuğu Necip Tosun. Büşra Çarkacı Tosun’la çağdaş Türk öykücülüğünü konuşmuş. Şöyle diyor usta yazar: Öykü benim için aşk gibi bir şey. … Küçük kızımın adını “Öykü” koymam başka nasıl açıklanabilir ki? Tarih, kültür ve düşünce dergisine, celebidergi@gmail.com e posta adresinden veya 0530 371 86 99 – 0534 715 26 75 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





Ziya Gökalp için

Kararlı yürüyüşünü sürdüren Türk Dili, 874. sayısıyla okuruna ulaştı. Harun Şahin’in yazıişlerini yönettiği dergi ekibi, ölümünün üzerinden bir asır geçen Ziya Gökalp için özel sayı hazırlamış. ‘Takdim’ yerine de geçebilecek ilk yazı Harun Şahin imzalı. Mustafa S. Kaçalin’in başlığı Mehmed Ziya Gökalp’ın Dîvânu Lugâti’t-Türk Macerası. İnci Enginün, Gökalp ve fert konusunu işlemiş. Abdullah Uçman da Gökalp’in düşünce ve inanç dünyasını ele almış. Tacettin Şimşek, Gökalp’in çocuk edebiyatına bakan yönünü inceliyor. Fazıl Gökçek Mehmet Âkif ile Ziya Gökalp’i karşılaştırmış. Özkul Çobanoğlu’nun metni Ziya Gökalp’ın Düşünce Sistemindeki “Millet” Anlayışıyla Türk Halk Bilimi Disiplinin Etkileşimi başlığını taşıyor. Ali Duymaz, Ettore Rossi’nin Gökalp hakkındaki çalışmalarına değinmiş. Ziya Gökalp’ın hastalığı, vefatı ve ardından yazılanlar Salim Çonoğlu tarafından dergiye taşınmış. Recai Özcan, Gökalp’ın Yeşilköy aşkına dikkat çekiyor. Erdoğan Erbay, Gökalp’ın edebiyatımızda açtığı alanı, Bilgin Güngör’se “Bedii Türkçülük” bahsini konu almış. Gökalp’ın “Balkanlar Destanı” adlı şiiri Dinçer Atay tarafından tahlil edilmiş. Aliye Uslu Üstten, Gökalp edebiyat eğitimi ilişkisini irdelemiş. Fahri Yetim, eleştirel çalışmasıyla dergide. Yusuf Turan Günaydın, Kürşat Efe ve Süleyman Doğan’ın da katkı sağladığı dil ve edebiyat dergisine, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.





4 soru

Yunus Emre Altuntaş





1. Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Kanaatim şu ki edebiyatı özellikle de şiiri ciddiye alan birisinin dergileri takip etmesi bir zorunluluktur. Hayatımın merkezinde şiir yer aldığı için kaçınılmaz olarak dergileri takip etmeye çalışıyorum.





2.Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Şiirlerimi ve eleştiri yazılarımı yayımladıklarım başta olmak üzere pek çok dergiyi takip etmeye çalışıyorum. Aşkar, Hece, Karabatak, Yitiksöz, Cins, Yedi İklim, Sabitfikir, Kuşluk ve Türk Dili bunların başında geliyor.





3.En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Aşkar dergisinin son sayısına bir şiir ve söyleşi ile; Karabatak dergisinin son sayısına “Âsaf Hâlet Çelebi’nin Mevlana’sı” isimli makalemle; Yitiksöz’e ise bir şiirimle katkı sunmaya çalıştım.





4. Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Karabatak dergisinin önceki sayılarında ele aldığı “Anadolu Şehirlerinde Edebiyat” başlıklı dosya çalışmasını önemli buluyorum. Dergide Ankara, Sivas, Bursa, Konya, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Urfa, Kars gibi pek çok şehrin geçmişten bugüne uzanan edebiyatı ele alındı. Yine Hece dergisinin İsmet Özel sayısı şiirle ilgilenen herkes için kaynak niteliğinde bir çalışma olmuş.





Kıraç bozkırın zarif kalemi

Çare, 21. sayısına ulaştı. Mustafa Mete yönetimindeki dergi bu sayısını Mete’nin ifadesiyle, “kıraç bozkırın zarif kalemi” Mustafa Çiftci’ye ayırmış. İlk yazı Çiftci için “cakasız” diyen Fahri Tuna’ya ait. Hüseyin Çiftci ağabeyini yazarken ailesi de bir eş ve baba olarak usta hikâyeciyi anlatmış. Ali Osman Mert ‘dostluğu’ konu ederken, İdris Ekinci Bir Şahitliğin Hikâyesi’ni nakletmiş. Kâmil Büyüker’in yazı başlığı, Çölde bir Vaha. Mustafa Kutlu’nunsa, “Kalpten Kalbe Giden Bir Yol Vardır…” Suavi Kemal Yazgıç ve Mustafa Mete, yazarın hikâyelerini konu etmişler. Kübra Karakaş’a konuşan Çiftci, “Annem anlattıklarımı beğenince anlatabildiğimi anladım ve anneme itimat edip anlattım” demiş. Büyüker ve Mete tarafından Çiftci’yle ilgili bir de soruşturma dosyası hazırlanmış. Dosyaya, Cihan Aktaş, Ali Ayçil, Hüseyin Akbaş, Bilal Kemikli, Selçuk Küpçük, Bedir Acar, Gülcan Tezcan, Mehmet Ali Çakır ve Ethem Baran katılmış. Fotoğraf ve çizimlerle desteklenen özel sayının yazar ve konularını buraya almak mümkün değil. Anılanların dışında yaklaşık 30 ismin daha katkı sağladığı edebiyat, fikir, kültür ve sanat dergisine, caredergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0541 878 16 66 no’lu telefondan ulaşılabilir.











