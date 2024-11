Altı asırlık devlet geleneğiyle Türkiye

Prof. Dr. Ümit Meriç’in Türkiye’nin son elli yılının adeta sosyolojik bir fotoğrafını çektiği Türkiye Kanatlarınızın Altında kitabı 5. baskısı ile okuyucuyla buluştu. İlk baskısını 1997’de yapan kitap, dünü doğru değerlendirip bugünü iyi anlamak ve yarınlarımıza daha bilinçle sahip çıkabilmek için tüm Türkiye’yi kanatlarınızın altına almaya ve geleceğimizi birlikte düşünmeye bizleri davet ediyor. Meriç, kitabına verdiği isimle, okuyan her ferde bir sorumluluk ve bir aidiyet yüklüyor. Okuyucuyu kanatları altındaki Türkiye’ye dair düşünmeye davet ediyor. Prof. Dr. Ümit Meriç ile beşinci baskısı Ketebe Yayınları’ndan çıkan Türkiye Kanatlarınızın Altında kitabı vesilesiyle bir araya geldik. n Türkiye Kanatlarınızın Altında, 1970’lerden 2020’lere kadar Türkiye’nin farklı zaman dilimlerini ele alıyor. Kitabı okurken o günlerden bugüne konuşulan birtakım meselelerin hala gündemde olduğunu görüyoruz. Kitap günümüze nasıl bu kadar iyi temas ediyor? Şimdi evveliyetle şunu ifade etmek lazım ki, Türkiye’nin sorunları var, ama dünyanın da sorunları var. Biz biraz fazla “kendi göbeğini seyreden Hintli ermiş” gibi sadece kendimize bakıyoruz. Dünyaya hiç dönüp bakmıyoruz. Her ülkenin, her bölgenin ve her kıtanın sorunları var. Dolayısıyla “Türkiye’nin sorunları” deyince Türkiye baştan sona sorun gibi anlaşılıyor. Peki, Güney Kore’nin hiç sorunları yok mu? Güney Kore, günümüzün en popüler ülkelerinden birisi. Özellikle müzik alanındaki gelişmeler dolayısıyla. Projektörümüzü Güney Kore’ye tuttuğumuzda oradaki sorunlar, birdenbire Türkiye’deki sorunlardan da daha fazla gözüküyor. Ekonomik gelişmişlikle bir ülkenin bütün sorunlarının çözümlenmiş olduğunu vehmetmemek lazım. Mesela, kadın cinayetlerinde -bakın Türkiye’de ne kadar gündemde tutulan bir konu- dünya birincisi Güney Kore. Nüfus azalışında yine Güney Kore ilk sırada. Güney Kore şu anda hızla yaşlanan ve yaşlanma konusunda Japonya’nın önünde olan bir ülke. Dolayısıyla nüfusun artması için bir takım tedbirler alıyor. Örneğin, her yeni doğan çocuk için aileye aylık 745 dolar bağlıyor. Buna rağmen Güney Kore’de nüfusun artması gerçekleşmiyor. Türkiye’de de nüfus azalmaya başladı, biliyorsunuz. Türkiye’de de yaşlı nüfus artıyor. İşte bu noktada demografik verilere daha yakından bakmak lazım. Türkiye’yi dünya geneline yerleştirerek, rakamlarla ifade edilebilecek konularda dünyanın diğer ülkelerine bakarak, onlarla karşılaştırarak değerlendirme yapmamız lazım geliyor. Bu itibarla her ülkenin sorunu var, Türkiye’nin de sorunları var. Bu sorunlardan bir kısmı 1970’lerden beri çözümlendi, bir kısmı halen çözülemedi. Bir de yeni yeni sorunlar ilave edilmeye başlandı. Şu halde zaten yaşayan her organizmanın sorunları olduğu gibi, yaşayan her toplumun da sorunları vardır. Üstelik bizim durumumuz dünyanın bir çok ülkelerinden farklı…