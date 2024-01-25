Dijital oyunlar kâbus olmasın

Telefon, tablet ve bilgisayarlarda uzun süre vakit geçiren çocukların, bu uygunsuz görüntülere maruz kalmaması için ailelere büyük görev düşüyor.
GERÇEK HAYATA YANSIYABİLİR
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Son dönemlerde dijital ortamda çocukları bekleyen en büyük tehlike zararlı içerikli oyunlar. Bu oyunlar şiddet, cinsellik, uyuşturucu kullanımı veya diğer potansiyel olarak rahatsız edici unsurları içerebiliyor. Çocuklar, bu oyunlar nedeniyle agresif davranışlar geliştirebilir. Bu tür oyunlar, çocukların şiddetle ilgili normları anlamalarını zorlaştırabilir ve gerçek dünyada şiddetle başa çıkmayı öğrenmelerini engelleyebilir.” ifadelerini kullandı. Masum gibi görünen bazı oyun içeriklerinin risk taşıdığına değinen Kırık, “Bu tip oyunların grafikleri, çocukları olumsuz yönde etkileyebilir, sanal ortamda gördüklerini gerçek hayata yansıtabilme adına bir riski de beraberinde getirebilir." dedi.
FARKLI AKTİVİTELER SUNUN
Zararlı içerikli oyunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayan Kırık, şunlar söyledi: İlk olarak, ebeveynlerin oyun içeriğini dikkatlice değerlendirmesi önemlidir. Oyunun yaş sınıflandırmasına ve içeriğine dair bilgileri inceleyerek, çocuklarına uygun olup olmadığını değerlen-direbilirler. Dijital güvenlik ayarları da ailelere çocuklarının oyun deneyimini kontrol etme imkânı tanır. Bu ayarlar sayesinde çocukların oynayabileceği oyunları, çevrim içi etkileşimleri ve oyun sürelerini yönetmek mümkündür. Oyun sürelerinin sınırlanması için zaman yönetimi stratejileri kullanmak da ailelerin çocuklarını aşırı oyun oynamaktan korumasına yardımcı olabilir. Aileler, çocuklarına sağlıklı ve eğlenceli alternatif aktiviteler sunarak çeşitli ilgi alanları geliştirmelerine destek olabilirler. Ayrıca, çocuklara dijital dünyadaki tehlikeleri anlatmak ve onları bilinçlendirmek de önemlidir.”