Dijital oyunlar kâbus olmasın

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda uzayda bizim dışımızda teknoloji ve yüksek bir medeniyet üretecek akıllı bir hayata rastlanamadı. Ama yine de dünya dışı yaşam var mı sorusunu cevaplayamıyoruz. Peki bakteriyel seviyede başka gezegenlerde hayat olabilir mi? Dünya, şu âna kadar Güneş Sistemimizde yaşam bulunduğu bilinen tek yer. Fakat Güneş Sisteminde yaşam bulundurması olasılığı göz ardı edilemeyecek başka gök cisimleri de var.