Dikkat Kaptan Pangu konuşuyor!

TRT ortak yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları, üçüncü animasyon filmi ile vizyona giriyor. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan serinin ilk filmi “Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü” 2020’de vizyona girmişti. Filmde sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın hikâyesini izlemiştik. 2022’de gösterime giren serinin ikinci filmi “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2” de ise kuraklık, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı gibi sorunlarla ilgilenen, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun yaşadıklarını izlemiştik.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları bu kez efsanevi Buz Mandası’nı aramak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu bu eğlenceli serüven aynı zamanda dostluk, cesaret ve kendini kanıtlama temalarını da içinde barındırıyor. 7 Temmuz’da vizyona girecek olan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi”, seyircilere keyifli bir deneyim yaşatacak. Senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, Ali Karaçam’ın yönetmenliğinde tamamlanan filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan üstleniyor. Müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. 3D animasyon film, yeni karakterleri ve yenilenen görüntü kalitesiyle izleyicilere komedi ve aksiyona doyacakları eğlenceli bir serüven sunuyor.

YENİ KARAKTERLER VAR

Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu, Mirmir gibi çizgi filmlerden tanınan karakterlerin yanı sıra yepyeni karakterlerin de katılacağı heyecan dolu bir serüven izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın efsanevi Buz Mandası’nı arayışını konu alan filmde, kahramanlar buz dağları, fırtınalı denizler ve tehlikeli mercanlarla dolu zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Mandarin’in ve Mandalina’nın hayalleri, yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıklarıyla sınanırken, Mandalina kendi amacını bulmak için gizemli bir istiridyeyi bulma arayışına girişiyor.

YOL VE MACERA HİKÂYESİ

Senaryo yazım sürecinin dört ay sürdüğünü belirten filmin yapımcısı Nurullah Yenihan, filmde farklı bir yol izlediklerini dile getirerek, “Teknik olarak filmi çok üst noktaya taşımak istedik. Çünkü ilk iki filmde izleyici güzel bir karşılık verdi. Diğer filmlerimizden ve dizi filmimizden de farklı olarak görselliği çok yüksek noktaya taşıyıp yabancı filmlerden bir farkımız yok demek istedik. Tabii bunu işlerken de eğlenceli bir hikaye sunmak istedik” diyor. Yenihan, “Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi” filminin konusunun diğer iki filmde olduğu gibi çevre konusu olduğunu belirtiyor ve filmi şu sözlerle aktarıyor: “Burada yine çevreyi işliyoruz ama en önemli konu bir maceramız var. Maceraperest arkadaşlarımız Kaptan Pengu ve arkadaşları çevre dostu. Çevre ve iklim değişikliğinden ötürü insanların hayvanların yaşam alanına istila etmesinden dolayı hayvanların sürekli yer değiştirmesi, göç etmeleriyle ilgili bir konu var. Kaptan Pengu ve arkadaşları da Buz Mandası efsanesinin arayışına çıkıyor. Arayış esnasında Mandalina kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkıyor. Hayatının amacının peşine koşuyor. Mandarin ona eşlik ediyor. Diğer arkadaşlarımız da onların kaybolması üzerine bir arayışa geçiyor. Tamamen yol ve macera hikâyesi aslında. Sürekli bir aksiyon var ve durmadan tempolu bir şekilde filmimiz ilerliyor.”

ULUSLARARASI ALANDA PAZARLAMAK İSTİYORUZ

TRT ortak yapımlarıyla ilgili en büyük avantajlarının TRT’de uzman pedagog ekibinin olduğunu sözlerine ekleyen Yenihan, bütün senaryoların tek tek incelendiğini, hassas bir filtreden geçtiğini söylüyor. Yenihan, “Çocuklara yanlış bilgi verme lüksümüz yok. Bunu minimuma indiriyoruz” diyor. Yenihan, bundan sonraki amaçlarının ise Kaptan Pengu ve Arkadaşları filmini uluslararası alanda pazarlayabilmek olduğunu dile getiriyor.

Bozduğumuz dünyayı çocuklar düzeltecek

Çocuklara her filmde yeni bir bilgi vermeye çalıştıklarını dile getiren Yenihan, “Çünkü doğru bilgiyi verirsek onlar o doğru bilgiyle geleceği düzeltecekler. Bizim bozduğumuz bu dünyayı da onlar düzeltecekler diye düşündük” ifadesinde bulunuyor. Yenihan, “Karakterlerimiz kaybolan arkadaşları için arayışa çıkıyorlar ve çocukların yoğun dijital dünyanın etkisi altında kalarak sosyalleşmeden uzaklaşmalarının aslında onlara çok bir faydası olmadığını, elimizden telefonu ve tableti ne zaman bırakırsak daha samimi ilişkiler kurabileceğimizi anlatmaya çalıştık” diyor. Çocuklara dijitalleşmenin ardında başka bir dünyanın olduğunu göstermeye çalıştık” ifadesinde bulunan Yenihan, bunu da Mandarin’in menajeri “Tili” lakaplı tilki karakterinden ilettiklerini söylüyor. Yenihan, “Tili, film boyunca yoğun bir şekilde dijitalleşmeyi kullanıyor. Daha sonrasında finalde aslında hayatın o olmadığını anlayarak bitiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız burada çevre teması dışında dijitalleşmenin onlara getirdiği zararı da görmüş olacaklar.







