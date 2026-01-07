Dirençli epilepside 'kişiye özel tedavi' uyarısı

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, epilepsinin, beyindeki anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle seyreden kronik bir nörolojik hastalık olduğunu belirtti.





Bozkurt, "Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen nöbetlerin kontrol altına alınamadığı durumlar ise dirençli epilepsi olarak tanımlanmaktadır. Bu hasta grubunda doğru tanı, detaylı değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlaması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.





Dirençli epilepsi hastaları için tanı ve tedavide güncel bilimsel yaklaşımları yakından takip ederek, hastalara kapsamlı bir değerlendirme sunduklarını vurgulayan Bozkurt, ayrıntılı hasta öyküsü, ileri görüntüleme yöntemleri ve EEG gibi tanısal testlerin, tedavi başarısında belirleyici rol oynadığını kaydetti.



