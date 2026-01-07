Yeni Şafak
Dirençli epilepside 'kişiye özel tedavi' uyarısı

21:377/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
AA
Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bozkurt, dirençli epilepsinin tedavisinde, doğru tanı, detaylı değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlamasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, epilepsinin, beyindeki anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkan ve tekrarlayan nöbetlerle seyreden kronik bir nörolojik hastalık olduğunu belirtti.


Bozkurt, "Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen nöbetlerin kontrol altına alınamadığı durumlar ise dirençli epilepsi olarak tanımlanmaktadır. Bu hasta grubunda doğru tanı, detaylı değerlendirme ve kişiye özel tedavi planlaması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.


Dirençli epilepsi hastaları için tanı ve tedavide güncel bilimsel yaklaşımları yakından takip ederek, hastalara kapsamlı bir değerlendirme sunduklarını vurgulayan Bozkurt, ayrıntılı hasta öyküsü, ileri görüntüleme yöntemleri ve EEG gibi tanısal testlerin, tedavi başarısında belirleyici rol oynadığını kaydetti.


Bozkurt, "Dirençli epilepsi tanısı alan hastalarda ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi, uygun hastalarda alternatif tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve ileri merkezlerle koordineli şekilde yürütülen süreçler, nöbet kontrolü ve yaşam kalitesini artırmada önemli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

