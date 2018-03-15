Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul'un 110. bölümü dün ekrana geldi. Birbirinden önemli gelişmelerin yaşandığı dizide 111. bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

110. bölümden hemen sonra Diriliş Ertuğrul'un 111. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Ertuğrul Bey, Sadettin Kopek'in ölüm emrini veriyor. Ertuğrul Bey'in "Ya yok oluş ya da diriliş" sözlerinin damgasını vurduğu 111. bölümde yaşanacaklar merak konusu.

İşte Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanı:

OYNAT 00:36 Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanı: Ya yok oluş, ya da diriliş Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un 111. bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul 110. bölümde yaşananlar

Diriliş Ertuğrul’un yeni bölün fragmanında Sungur Alp obaya geri dönüş yapıyor.

Ertuğrul Bey hanedanında karşıladığı Sungur Alp’e "Bu cihana belanın üzerine, yalın kılıç yürümeye gelmişiz" diyor. Bu sözlerle Alp’ini karşılayan Ertuğrul Bey "Hoş geldin" diyerek sevincini ifade ediyor.

Öte yandan Ertuğrul Bey’in hanedanına davetsiz bir misafir daha geliyor. Günalp Bey davet edilmediği hanedana gelerek Ertuğrul Bey’i kızdıracak laflar ediyor. Bunun üzerine Ertuğrul Bey "Haddini aştın Günalp Bey" diyerek üstü kapalı tehdit ediyor.

Aslında Günalp Bey’in kaleye gelme sebebi Ertuğrul Bey’den kaleyi geri almak. Bunun üzerine Ertuğrul Bey "Fethettiğim kaleyi sana geri mi vereyim, tez askerlerini de alıp gidesin" diyerek Günalp Beyi hanedanından kovuyor. Fakat Günalp Bey, elinde bir ferman ile Ertuğrul Bey’i şoka uğratıyor.

Sultan Alaaddin ölmeden önce kale ile ilgili verdiği fermana göre Ertuğrul Bey’in kalede kalması imkansız hale geliyor. Günalp Bey de fermanı bahane ederek Ertuğrul Bey'e emre uymasını söylüyor.

Ertuğrul Bey fermanı okuyunca işte birtakım oyunlar olduğunu anlıyor. Bu yüzden Günalp Bey’in peşine düşerek onu hanesinde suçüstü yakalıyor. Günalp’ın imzalayacağı fermanı son anda önleyerek Karacahisar Kalesini kaybetmiyor.