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Hayat Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden fragman Sezon finali yapıyor
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TELEVİZYON

​Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden fragman: Sezon finali yapıyor

Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden fragman: Sezon finali yapıyor

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve Çarşamba akşamları ilk sırayı hiçbir yapıma kaptırmayan Diriliş Ertuğrul'da sona gelindi. Bu akşam son bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizinin son yayınlanan fragmanında "final" değil "sezon finali" yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 yıldır yayın hayatını sürdüren Diriliş Ertuğrul'da sona gelindi.
5 yıldır yayın hayatını sürdüren Diriliş Ertuğrul'da sona gelindi.

TRT 1'in ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul, bu akşam izleyicisine veda ediyor.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı efsane dizi yeni sezonda yayın hayatına Burak Özçivit'in canlandıracağı 'Osman' ile devam edecek. İsmi Diriliş Osman olması beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Son fragmanı yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un hayranları dizinin final yapmasını beklerken fragmanda "sezon finali" yazdı. Hayranları "final yapmıyor mu?" diye sorular yağdırırken yapım şirketinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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