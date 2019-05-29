​Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden fragman: Sezon finali yapıyor

TRT 1'in ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul, bu akşam izleyicisine veda ediyor.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı efsane dizi yeni sezonda yayın hayatına Burak Özçivit'in canlandıracağı 'Osman' ile devam edecek. İsmi Diriliş Osman olması beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

Son fragmanı yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un hayranları dizinin final yapmasını beklerken fragmanda "sezon finali" yazdı. Hayranları "final yapmıyor mu?" diye sorular yağdırırken yapım şirketinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.