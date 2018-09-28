Hayat Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kutül Amareye geçiş yaptı
SİNEMA

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kut'ül Amare'ye geçiş yaptı

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Titan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu, Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle yeni dönemde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Mehmetçik Kut'ül Amare'ye geçiş yapan oyuncu Kaptanoğlu, İngiliz düşmanını canlandıracak.

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Kaptanoğlu, İngiliz düşmanını canlandıracak.
Kaptanoğlu, İngiliz düşmanını canlandıracak.

TRT'nin sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul' gibi bir çok başarılı projede yer alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, Kut'ül Amare'de yer alacak. Habertürk'ün haberine göre, yeni dizisinde İngiliz bir düşman karakteri olan Hamilton'u canlandıracak. Ogün Kaptanoğlu, bu sezonda adından sıkça söz ettirecek.

Ogün Kaptanoğlu kimdir?

Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir’de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilendi.

2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol aldı. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev aldı. Kaptanoğlu, sonrasında Diriliş Ertuğrul ve birçok dizide rol aldı.

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