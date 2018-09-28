Diriliş Ertuğrul oyuncusu Kut'ül Amare'ye geçiş yaptı

TRT'nin sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul' gibi bir çok başarılı projede yer alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, Kut'ül Amare'de yer alacak. Habertürk'ün haberine göre, yeni dizisinde İngiliz bir düşman karakteri olan Hamilton'u canlandıracak. Ogün Kaptanoğlu, bu sezonda adından sıkça söz ettirecek.

Ogün Kaptanoğlu kimdir?

Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir’de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilendi.

2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol aldı. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev aldı. Kaptanoğlu, sonrasında Diriliş Ertuğrul ve birçok dizide rol aldı.

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