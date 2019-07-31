Hayat Diriliş Ertuğrulun yapımcısından yeni proje
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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni proje

Gelecek sezonun iddialı yapımlarından biri, yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından Instagram hesabı aracılığıyla duyuruldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük başarı kazanan Bozdağ Film'in çekeceği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bozdağ'ın yeni projesini &quot;Türkler Geliyor&quot; ismiyle duyurdu.
Bozdağ'ın yeni projesini "Türkler Geliyor" ismiyle duyurdu.

Mehmet Bozdağ, yeni projesini duyurdu. Gelecek sezonun iddialı yapımlarından biri, yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından Instagram hesabı aracılığıyla duyuruldu.

'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük başarı kazanan Bozdağ Film'in çekeceği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Tarihi macera türündeki 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, bu sezon bilet krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sinema sektöründe heyecanla karşılandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör
Yeni filmimiz.. Sefer bizden zafer Allah’tan !
Mehmet Bozdağ (@m.mehmetbozdag)'in paylaştığı bir gönderi ()

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