Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından yeni proje

Mehmet Bozdağ, yeni projesini duyurdu. Gelecek sezonun iddialı yapımlarından biri, yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından Instagram hesabı aracılığıyla duyuruldu.
'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle büyük başarı kazanan Bozdağ Film'in çekeceği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
Tarihi macera türündeki 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, bu sezon bilet krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sinema sektöründe heyecanla karşılandı.
Bu gönderiyi Instagram'da görYeni filmimiz.. Sefer bizden zafer Allah’tan !
Mehmet Bozdağ (@m.mehmetbozdag)'in paylaştığı bir gönderi ()