Diyalize mahkum eden 'sinsi hastalıktan' babasının böbreğiyle kurtuldu

"Babamın vücudundan vücuduma organ gelmesi ayrı bir his, ona karşı sevgim zaten çok büyük. Herkes yapamaz, büyük babalık yaptı, beni hayata bağladı. Babamı çok seviyorum, bizi büyüttü, bu yaşa getirdi, benim için en büyük hediye babam. Doç. Dr. Necip hocam gibi çok güzel bir doktor var bu hastanede, nakil süreci güzel geçti. Emeği geçen doktor, hemşire ve sağlık personeline çok teşekkür ederim."