Hayat Diyanetten salgın önlemi Teravih evde kılınacak
AKTÜEL

​Diyanet’ten salgın önlemi: Teravih evde kılınacak

Diyanet’ten salgın önlemi: Teravih evde kılınacak

Günlük Kovid-19 vakaları 50 bine yaklaşınca Diyanet İşleri Başkanlığı da kendi tedbirlerini devreye soktu. Teravih namazı geçen Ramazanda olduğu gibi camilerde değil yine evde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuoyunun merakla beklediği kararı, teması “Şifa Ayı Ramazan” olarak belirlenen Ramazan bilgilendirme toplantısında açıkladı: Mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camide değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık önemli.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Diyanet’ten salgın önlemi: Teravih evde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu Ramazan’da da teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ramazan’da teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Bu Ramazan ayının da geçen sene olduğu gibi Kovid-19 şartlarında karşılandığına dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi: “Çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.”

Ali Erbaş
Ali Erbaş

Teravih evde mi kılınacak?
HAYAT
Teravih evde mi kılınacak?

SALGININ SEYRİNE GÖRE YENİ KARAR ALINABİLİR

  • İslam’a göre insan sağlığının öncelikli olduğunu belirten Erbaş, “İnsan, sağlığından olacaksa bazen haram bir şey ile kendisini o ölümden kurtarmaya ve sağlığını korumaya yönelik fetvalar verilmiştir. Dolayısıyla bizim bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak tek bir kişinin sağlığını tehlikeye atmak büyük bir vebaldir. Ramazan’a özel bir ibadet olan teravih namazını cemaatle evlerimizde kılalım, cemaatle kılamıyorsak ferdi olarak kılalım. Hep beraber evlerimizde ailemiz ve çocuklarımızla bu güzel ibadeti yerine getirerek camilerimizde teravih namazında buluşamamanın hüznünü bir nebze de olsa gidermeye çalışırız. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız” dedi.

Erbaş, ayrıca “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz” dedi.

Evde teravih nasıl kılınır: Evde teravih kılınış rehberi
ÖZGÜN
Evde teravih nasıl kılınır: Evde teravih kılınış rehberi

‘Zekat Müdürlüğü’ kuruldu

Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğunu dile getiren Erbaş, “TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan vesilesiyle yardım organizasyonları yapacak. ‘Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin’ temasıyla yürüttüğümüz 2021 yılı Ramazan programı kapsamında yurt içinde 81 il ve tüm ilçelerde, yurt dışında mağdur, mazlum ve muhtaç insanların yaşadığı bölgelerde Ramazan’ın manevi iklimini yaşatacağız. Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla toplamda 61 milyonluk yardım yapacağız. Bu anlamda zekat verecek olan kardeşlerimize en güzel şekilde rehberlik yapmak ve zekatlarla muhtaçları buluşturmak için vakfımız bünyesinde ilk defa Zekat Müdürlüğü kurduk” dedi.

Ramazan'da teravih kılınacak mı?
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