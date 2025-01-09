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Dizi film sektöründe korku imparatorluğu: Tekelleşme soruşturması ortaya çıkardı

Dizi film sektöründe korku imparatorluğu: Tekelleşme soruşturması ortaya çıkardı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:149/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Rekabet Kurumu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik soruşturması sürüyor.
Rekabet Kurumu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik soruşturması sürüyor.

Pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında çıkan iddialar adeta Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaların temelinde ise, Barım'ın yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, himayesinde çalışan ünlüleri kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceği yönünde tehdit ettiğine dair söylemler yer alıyor. Sektördeki tekelleşme üzerine Rekabet Kurumu harekete geçmiş, menajerlik şirketleri ve kast ajanslarının "korku imparatorluğu" kurduğu iddialarını mercek altına almıştı. Adı Gezi Olaylarında da geçen Ayşe Barım olayı nedir?

Bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popülerleri arasına girecek oyuncu bulunduran ID İletişim 2002 yılından bu yana en tanınan menajerlik ajanslarının başında geliyor. ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında çıkan sektördeki 'tekelleştirme' tartışması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ayşe Barım ve ID iletişim'in sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu belirtildi.


Dinlemeyeni piyasadan siliyor

ID ajansı sahibi Ayşe Barım, himayesinde çalışan ünlüleri, oyuncuları kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceğine dair iddialarda bulunduğuna dair söylemler yer alıyor.
Yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, onun istediklerini yerine getirmeyen kişilerin ise televizyon ve sinema sektöründe yer almaması için elinden gelen her şeyi yaptığı iddia ediliyor.

Rekabet Kurumu düğmeye bastı

Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin;
"ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma"
konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır.

Rekabet ihlali

Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır"

Sektörü tekeline alan kurumlar

Soruşturma başlatılan ve sektörü bir ağ gibi tekellerine aldıkları belirlenen dernek, ajans ve menajerler Rekabet Kurumu web sitesinde şu şekilde sıralandı:

  • 1- Kast Ajansları Derneği,
  • 2- Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
  • 3- Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
  • 4- Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
  • 5- Cemile Yaprak Atış
  • 6- Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
  • 7- Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
  • 8- Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • 9- ID İletişim Danışmanlık AŞ.
  • 10- Kahraman Özden Talent Management
  • 11- Nimet Atasoy AŞ.
  • 12- People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
  • 13- Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
  • 14- Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
  • 15- Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
  • 16- Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
  • 17- Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • 18- Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
  • 19- TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti
  • 20- Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
  • 21- Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

Ayşe Barım hangi ünlülerin menajeri?

ID iletişim bünyesinde birçok oyuncu ve manken yer almaktadır. Ayşe Barım tarafından kurulan şirkette özellikle son yıllarında popüler olan isimler yer almakta. İddialar doğrultusunda Serenay Sarıkaya ve daha birçok menajerliğini üstlendiği ünlü isimler üzerinden ciddi PR çalışması yaparak algısı yaptığı ortaya atıldı.


Bülent Şakrak, Bergüzar Korel, Erkan Kolçak Köstendil, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Aslı Enver, Fahriye Evcen, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler Ayşe Barım’la çalışmakta.

Gezi olaylarında yer aldı

Adı Gezi Olaylarında geçen Ayşe Barım hakkında ortaya çıkan yeni iddialar ise sosyal medyayı salladı.


Tekelleşme iddialarına cevap

Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.


Yapılan açıklamada
"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız"
ifadeleri kullanıldı.

Gündeme adeta bomba gibi düşen iddia sonrası ise konuya ilişkin, kimi isimler Ayşe Barım'ın yanında durup ona destek verirken kimisi de bu konuda büyük eleştirel paylaşımlar yaptı. Ayşe Barım’a destek veren isimlerden yönetimini yaptığı ID İletişim’in oyuncuları olması da dikkatlerden kaçmadı.


Ayşe Barım olayının aslı ne?

Yönetmen ve yazar Ali Ayaydın’ın sosyal medyasında paylaşımları doğrultusunda ID Ajansı bünyesinde yapılan olay gün yüzüne çıkarıldı.


Yönetmen ve Yazar Ali Ayaydın, sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

“Kültür Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nü de bu olaya müdahil bir hale getireceğim. Çünkü bu korkunç düzeni yasalarla sonlandırmak zorundayız. Aksi mobing ve sömürü olarak bize geri dönüyor. Hem de daha zalim bir şekilde"

"ID tercihleri ile belirleniyor"

Yönetmen ve Yazar Ali Ayaydın, konu ile açıklamalarına şu sözlerle devam etti.

“Netflix OMG Medya gibi yapım şirketleriyle paket anlaşmalar yapıyor. Sektördeki küçük yapımcılar, yönetmenler, yazarlar ve oyuncular asla Netflix’in kapısından giremiyor. Böyle bir paket anlaşma Netflix Almanya’da Fransa’da yapılabilir mi? Sizi hukuki olarak öyle perişan bir hale getirirler ki önünüzü göremezsiniz ama Türkiye’de de yapıyorlar. Savcılığa vereceğim dilekçe de bunlarda yazacak. Sn. Pelin Diştaş’la Sayın Ayşe Barım da çok yakın arkadaş oldukları için genelde başrollerde ID’in tercihleriyle belirleniyor. Kendi menajerlik şirketinde bile oyuncular arasında haksızlık yapanlar size bana ne yapmaz”



#Ayşe Barım
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#dizi
#film

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