Pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında çıkan iddialar adeta Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaların temelinde ise, Barım'ın yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, himayesinde çalışan ünlüleri kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceği yönünde tehdit ettiğine dair söylemler yer alıyor. Sektördeki tekelleşme üzerine Rekabet Kurumu harekete geçmiş, menajerlik şirketleri ve kast ajanslarının "korku imparatorluğu" kurduğu iddialarını mercek altına almıştı. Adı Gezi Olaylarında da geçen Ayşe Barım olayı nedir?
Bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popülerleri arasına girecek oyuncu bulunduran ID İletişim 2002 yılından bu yana en tanınan menajerlik ajanslarının başında geliyor. ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında çıkan sektördeki 'tekelleştirme' tartışması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Ayşe Barım ve ID iletişim'in sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu belirtildi.
Dinlemeyeni piyasadan siliyor
Rekabet Kurumu düğmeye bastı
Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Rekabet ihlali
Sektörü tekeline alan kurumlar
Soruşturma başlatılan ve sektörü bir ağ gibi tekellerine aldıkları belirlenen dernek, ajans ve menajerler Rekabet Kurumu web sitesinde şu şekilde sıralandı:
- 1- Kast Ajansları Derneği,
- 2- Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
- 3- Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
- 4- Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
- 5- Cemile Yaprak Atış
- 6- Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
- 7- Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
- 8- Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- 9- ID İletişim Danışmanlık AŞ.
- 10- Kahraman Özden Talent Management
- 11- Nimet Atasoy AŞ.
- 12- People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
- 13- Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
- 14- Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
- 15- Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
- 16- Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
- 17- Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
- 18- Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
- 19- TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti
- 20- Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
- 21- Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.
Ayşe Barım hangi ünlülerin menajeri?
ID iletişim bünyesinde birçok oyuncu ve manken yer almaktadır. Ayşe Barım tarafından kurulan şirkette özellikle son yıllarında popüler olan isimler yer almakta. İddialar doğrultusunda Serenay Sarıkaya ve daha birçok menajerliğini üstlendiği ünlü isimler üzerinden ciddi PR çalışması yaparak algısı yaptığı ortaya atıldı.
Bülent Şakrak, Bergüzar Korel, Erkan Kolçak Köstendil, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Aslı Enver, Fahriye Evcen, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler Ayşe Barım’la çalışmakta.
Gezi olaylarında yer aldı
Adı Gezi Olaylarında geçen Ayşe Barım hakkında ortaya çıkan yeni iddialar ise sosyal medyayı salladı.
Tekelleşme iddialarına cevap
Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Gündeme adeta bomba gibi düşen iddia sonrası ise konuya ilişkin, kimi isimler Ayşe Barım'ın yanında durup ona destek verirken kimisi de bu konuda büyük eleştirel paylaşımlar yaptı. Ayşe Barım’a destek veren isimlerden yönetimini yaptığı ID İletişim’in oyuncuları olması da dikkatlerden kaçmadı.
Ayşe Barım olayının aslı ne?
Yönetmen ve yazar Ali Ayaydın’ın sosyal medyasında paylaşımları doğrultusunda ID Ajansı bünyesinde yapılan olay gün yüzüne çıkarıldı.
Yönetmen ve Yazar Ali Ayaydın, sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;
"ID tercihleri ile belirleniyor"
Yönetmen ve Yazar Ali Ayaydın, konu ile açıklamalarına şu sözlerle devam etti.