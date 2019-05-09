Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, "Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor" dedi.

Gülsevin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu" konulu programda konuşan Gülsevin, Türkçenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu değerlendirdi.

Dilin sadece bir iletişim aracı olmayıp, aynı zamanda kimliğin de bir parçası olduğunu belirten Gülsevin, son yıllarda dünya genelinde Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı izni ile faaliyet sürdüren Türkçe kurslarının çeşitli ülkelerde dil eğitimi verdiğini aktaran Gülsevin, zengin bir dil yapısına sahip Türkçenin dünyada itibarı yükselen bir lisan olduğunu anlattı.

Bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir

Tarihçilerin Türk dili ve kültürünü bir ırmağa benzettiklerine dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:

  • "Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkiler ise Türk dili ve kültürü de bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyadan ve coğrafi şekillerden etkilenirse, Türk dili ve kültürü de bütün bu coğrafyadan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Diğer ülke dillerinde de Türkçe kelimeler görmek mümkün.
  • Çünkü tarihin her döneminde değişik toplum ve milletler ile iç içe yaşamışız. Günümüz dünyasında da Türkçe, dünyada en yaygın ve zengin olduğu günleri yaşıyor. Çünkü bugün Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan Afrika, Rusya, Ukrayna ve birçok Balkan ülkesinde herkes Türkçe öğreniyor ve bunu hiçbir zorlama olmadan yapıyorlar."

Gülsevin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kursların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün de dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğrettiğine işaret ederek, "Dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek. Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Söyleşinin sonunda, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül tarafından Gülsevin'e teşekkür plaketi takdim edildi. Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
FOTOĞRAF 12
Title
Mimar Sinan’ın su hizmetlerini yürüttüğü sırada, onun isminin tarihteki yerini tâyin edecek bir eserin inşâ emri de Kânûnî tarafından kendisine verilmişti. Bu eser muhteşem Sü­ley­mâ­ni­ye olacaktı. Şöyle ki:
Title
Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Han, bu câmi-i şerîfin inşasına karar verdiği zaman, bir gece rüyasında Allah Rasulü'nü (sav) gördü.
Title
Hazret-i Peygamber (sav), ona caminin nereye yapılacağını göstermekten başka, caminin iç ve dış unsurları hakkında da birtakım talimatlar verdi. Bunları:
Title
Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapasınız!” şeklinde tafsîlatlı bir şekilde ifade buyurdu.
Title
Büyük bir heyecan ve sürurla uyanan Kanunî, alemlerin Efendisi’ne salevât getirerek gözyaşları içinde Cenâb-ı Hakk’a şükretti. Ertesi gün ilk iş olarak der­hal Hazret-i Peygamber'in işaret buyurduğu mahalleye giderek Mîmarbaşı Koca Sinan’ı oraya çağırdı ve buraya bir câmi-i şerîf yaptıracağını söyledi. Koca Sinan da, zaten bu teklifi bekliyormuşçasına Sul­tan’a:
Title
Devletlü Sul­tâ­nım! Camiyi bu yere şu minvâl üzere yaparız; mih­ra­bı şurada, minberi şurada, kürsüsü de şurada olur.” diyerek Kanûunî’ye rüyasında vakî olan Hazret-i Peygamber'in mü­barek ifadelerini tekrarladı.
Title
Bunun üzerine Kanunî, mütebessim bir şekilde Sinan’a bakarak: “Mîmarbaşı! Haberli gibisin!..” dedi.
Title
Koca Sinan, başını edeple önüne eğdi ve aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü izhar sadedinde: “Sul­ta­nım! Sizin hemen arkanızda idim!..” dedi.
Title
Bu durum karşısında sürur ve heyecanı bir kat daha artan Kanunî, der­hal: “O hâlde tiz câmi-i şerifin inşası başlasın!” diye ferman eyledi.
Title
Zaten bu emri bekleyen Mîmarbaşı Koca Sinan, vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yüce mabedin inşasını, Şeyhülislâm Ebussuüd Efendi’nin temele ilk taşı koymasıyla başlattı. Eseri, devrin teknolojik yetersizliklerine rağmen yedi yılda tamamladı.
Title
Mabedin maliyeti, 59 milyon akçe (996.000 düka altını=400 milyon dolar) olarak zikredilmekte, külliyelerle beraber 3 milyar dolara mal olduğu beyan edilmektedir.
Title
.
Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
İstanbul'da yerini Peygamberimizin tayin ettiği ve Mimar Sinan'ın mimarlığını yaptığı cami günümüzde hala heybetini koruyor. Kanuni Sultan Süleyman ile Mimar Sinan'a gelen haber ile her şey değişiyor.
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.