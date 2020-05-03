Doğru besin az acıktırır

Her besinin sindirim süresi bir diğerinden farklıdır. Örneğin, çiğ sebzeler yarım saatte sindirilirken, yağ ilave edilmiş bir salata bir saatte sindirilir. Süt ve süt ürünleri, bulgur, kepekli tahıllar, iki saatte sindirilirken, yağlı bir besinin sindirimi üç saati bulabilir. Su, doğrudan bağırsaklara gider, saf şeker ise ağızdan kana karışır. Yani, tok kalabilmek için yapılacak en kötü tercih, şekerdir. Ne kadar tatlı ve unlu gıda tüketirseniz, o kadar kilo artışı yaşarsınız. Bu yüzden, tok kalıp daha risksiz beslenme için salataları, süt ürünlerini artırmak gerekiyor. Besinler içerisinde, en fazla suyu içeren salatalık. Kabuğuyla beraber yağ ilave edilmiş bir salataya doğradığımız salatalık, gün içerisinde susuzluktan korunmaya yardımcı olacaktır. Bir kaç yıl önce, tahıl ve baklagil filizlerini çokça kullanırdık. Aslında bir bitkinin tohumu nasıl vitamin, mineral deposuysa filizi de öyle. Buğday çimi sularını antioksidan özelliği nedeniyle diyetlerimize ekliyorduk. Çimlendirme, tıpkı çocukluğumuzda yaptığımız gibi ıslatılmış mercimek, buğday ya da maş fasulyesini nemli tutarak yapılıyor. Elde ettiğimiz filizleri salatalarda kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebilir, Ramazanın şifasına şifa ekleyebiliriz. Gelin, bugün tok tutacak tariflerden bir kaç örnek paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

FİLİZ SALATASI

Fotoğraf: Arşiv

MALZEMELER

1 adet salatalık

Bir bağ semizotu

2 adet domates

4-5 yeşil soğan

Bir diş sarımsak

¼ aysberg marul

Bir kase yeşil mercimek filizi

1 adet limon

Bir fincan zeytinyağı

Bir çay kaşığı tuz

Bir avuç ceviz içi

YAPILIŞI

Semizotunu ayıklayıp yıkayalım, küçük parçalar halinde doğrayalım. Marulu, domates ve salatalığı doğrayalım. Limon suyunu sıkıp kabuğundan bir çay kaşığı rendeleyelim. Soğanı doğrayalım. Sarımsağı ikiye bölüp salata tabağına iyice sürelim. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştıralım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve üzerine salata sosunu ilave edelim. Cevizleri serpelim. Afiyet olsun.

Kabak Köfte

Fotoğraf: Arşiv

MALZEMELER

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