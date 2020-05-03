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Hayat Doğru besin az acıktırır
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Doğru besin az acıktırır

Hepimiz Ramazan ayında sahurda fazla yemek yiyerek ertesi gün acıkmamayı hayal ederiz. Oysa ne kadar yersek yiyelim açlığın önüne geçemeyiz. Fakat doğru yiyeceklerle daha uzun süre tok kalmak mümkün. Bu hafta kabak köfte ve filiz salatası tariflerini veriyoruz. Afiyet olsun.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her besinin sindirim süresi bir diğerinden farklıdır. Örneğin, çiğ sebzeler yarım saatte sindirilirken, yağ ilave edilmiş bir salata bir saatte sindirilir. Süt ve süt ürünleri, bulgur, kepekli tahıllar, iki saatte sindirilirken, yağlı bir besinin sindirimi üç saati bulabilir. Su, doğrudan bağırsaklara gider, saf şeker ise ağızdan kana karışır. Yani, tok kalabilmek için yapılacak en kötü tercih, şekerdir. Ne kadar tatlı ve unlu gıda tüketirseniz, o kadar kilo artışı yaşarsınız. Bu yüzden, tok kalıp daha risksiz beslenme için salataları, süt ürünlerini artırmak gerekiyor. Besinler içerisinde, en fazla suyu içeren salatalık. Kabuğuyla beraber yağ ilave edilmiş bir salataya doğradığımız salatalık, gün içerisinde susuzluktan korunmaya yardımcı olacaktır. Bir kaç yıl önce, tahıl ve baklagil filizlerini çokça kullanırdık. Aslında bir bitkinin tohumu nasıl vitamin, mineral deposuysa filizi de öyle. Buğday çimi sularını antioksidan özelliği nedeniyle diyetlerimize ekliyorduk. Çimlendirme, tıpkı çocukluğumuzda yaptığımız gibi ıslatılmış mercimek, buğday ya da maş fasulyesini nemli tutarak yapılıyor. Elde ettiğimiz filizleri salatalarda kullanarak bağışıklığımızı güçlendirebilir, Ramazanın şifasına şifa ekleyebiliriz. Gelin, bugün tok tutacak tariflerden bir kaç örnek paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

FİLİZ SALATASI

Fotoğraf: Arşiv
  • MALZEMELER
  • 1 adet salatalık
  • Bir bağ semizotu
  • 2 adet domates
  • 4-5 yeşil soğan
  • Bir diş sarımsak
  • ¼ aysberg marul
  • Bir kase yeşil mercimek filizi
  • 1 adet limon
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir avuç ceviz içi
  • YAPILIŞI
  • Semizotunu ayıklayıp yıkayalım, küçük parçalar halinde doğrayalım. Marulu, domates ve salatalığı doğrayalım. Limon suyunu sıkıp kabuğundan bir çay kaşığı rendeleyelim. Soğanı doğrayalım. Sarımsağı ikiye bölüp salata tabağına iyice sürelim. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştıralım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve üzerine salata sosunu ilave edelim. Cevizleri serpelim. Afiyet olsun.

Kabak Köfte

Fotoğraf: Arşiv

MALZEMELER

  • 3 adet kabak
  • 100 gram kaşar peyniri
  • Yarım bayat ekmek içi
  • 2 yumurta
  • Bir kahve fincanı süt
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Fesleğen, kişniş gibi baharatlar
  • Bir avuç dere otu
  • 2 yemek kaşığı salça
  • YAPILIŞI
  • Ekmeği doğrayıp süt ile ıslatalım, yarım saat dinlendirelim. Kabakları halka halka doğrayalım, az yağda kızartalım. Kabak, ekmek, tuz ve baharatları bir kaba alalım. Blender yardımıyla kabağı ve ekmeği püre haline getirelim. Dereotunu doğrayıp ekleyelim. Yumurtaları ekleyelim,tekrar karıştıralım ve hamur kıvamını almasını sağlayalım. Top top şekil verip bir tepsiye dizelim, dinlendirelim. Kendini toplayan kabak köfteleri bir fırın kabına yerleştirelim. Salçalı su hazırlayıp, üzerini geçmeyecek şekilde dökelim. En son rendelenmiş kaşar serpelim. 20 dakika 180 derecede ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun.
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