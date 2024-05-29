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Hayat

Doğuma ‘kademeli’ izin

Türkiye nüfusunun 'yaşlı' statüsüne düşmesinden sonra hükümet çözüm üretmek için adımlar atmaya hazırlanıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:07 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Edinilen bilgiye göre, kamuda uygulama, özel sektörde ise destekleyici adımlar atılacak. Hükümet, doğum oranların azalmasına karşı çözüm üretecek. Bir annenin çocuğuyla en azından 3 yaşına kadar vakit geçirmesi sağlanacak.

HER ÇOCUKTA DESTEKLER ARTACAK

Doğum izninin yetersiz olmasına ilişkin gelen talepler doğrultusunda Aile, Çalışma, Sağlık, Maliye bakanlıkları ortak çalışma yapmaya başladı. Bu kapsamda kademeli doğum izni sisteminin hayata geçirilmesi ve bazı teşviklerin gündeme alınması öngörülüyor. Düzenlemeyle çocuk sayısına göre desteklemeler ve izin süresi artacak. İlk çocukta daha düşük, ikinci ve üçüncü çocukta ise artan desteklemeler ve izin süreleri gündeme gelecek. Çalışma için etki analizi raporlamasına da başlanıldı. Raporda çalışan ve çalışmayan kadınların arasındaki doğum oranları kıyaslanacak. Düzenleme kapsamında özel sektöre destekleme yapılması da bekleniyor. Aile Bakanlığının 67 başlıkta yaptığı sosyal yardımların, belli kısmının doğum izni döneminde teşvik olarak yönlendirilebileceği kaydedildi.




#Nüfus
#Aktüel
#Doğum
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