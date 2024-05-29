Doğuma ‘kademeli’ izin

Edinilen bilgiye göre, kamuda uygulama, özel sektörde ise destekleyici adımlar atılacak. Hükümet, doğum oranların azalmasına karşı çözüm üretecek. Bir annenin çocuğuyla en azından 3 yaşına kadar vakit geçirmesi sağlanacak.

Doğum izninin yetersiz olmasına ilişkin gelen talepler doğrultusunda Aile, Çalışma, Sağlık, Maliye bakanlıkları ortak çalışma yapmaya başladı. Bu kapsamda kademeli doğum izni sisteminin hayata geçirilmesi ve bazı teşviklerin gündeme alınması öngörülüyor. Düzenlemeyle çocuk sayısına göre desteklemeler ve izin süresi artacak. İlk çocukta daha düşük, ikinci ve üçüncü çocukta ise artan desteklemeler ve izin süreleri gündeme gelecek. Çalışma için etki analizi raporlamasına da başlanıldı. Raporda çalışan ve çalışmayan kadınların arasındaki doğum oranları kıyaslanacak. Düzenleme kapsamında özel sektöre destekleme yapılması da bekleniyor. Aile Bakanlığının 67 başlıkta yaptığı sosyal yardımların, belli kısmının doğum izni döneminde teşvik olarak yönlendirilebileceği kaydedildi.