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Doğuştan dağcı

ABD Colorado’dan 8 yaşındaki Sam Baker, Yosemite milli parkındaki ünlü El Capitan kayalığına tırmanan en genç dağcı unvanını kazandı. Daily Mail’in haberine göre yaklaşık bin metrelik dik yamaç tırmanışına Sam Baker 6 yaşından beri hazırlık yapıyormuş.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Doğuştan dağcı
​ABD Colorado’dan 8 yaşındaki Sam Baker, Yosemite milli parkındaki ünlü El Capitan kayalığına tırmanan en genç dağcı unvanını kazandı.

ABD Colorado’dan 8 yaşındaki Sam Baker, Yosemite milli parkındaki ünlü El Capitan kayalığına tırmanan en genç dağcı unvanını kazandı. Daily Mail’in haberine göre yaklaşık bin metrelik dik yamaç tırmanışına Sam Baker 6 yaşından beri hazırlık yapıyormuş. Her yıl yaklaşık 100 kazanın yaşandığı El Capitan, zorlu parkuruyla dağcılık sevdalıların korkulu rüyası. Bu nedenle kendisi de bir dağcı olan Sam’in babası Joe Baker yoğun eleştirilerle de karşı karşıya. Joe, ‘en güvenli şekilde tırmanışı gerçekleştirdiklerini” belirterek, eleştirilere yanıt veriyor. Ancak fotoğraflar yapılan işin tehlikeli doğasını da ortaya koyuyor. Sam’den önce El Capitan’a tırmanan en genç dağcı ise 2019'da, yamaca tırmanan Selah Schneiter’di. Yakında Sam’in Everest’e zirve yaptığı haberini alırsak şaşırmayız.

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