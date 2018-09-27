Hayat Doların turşusunu kurdu
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Doların turşusunu kurdu

Gaziantep Devri Para Müzesi işletmecisi Esat Kaplan, dövizini bozdurmayanlara tepki göstererek doların turşusunu kurdu. "Doların turşusunu mu kuracaksınız?" diye soran Esat Kaplan, "Dolara ve ABD’ye verilebilecek en büyük ceza, en büyük gözdağı dolarını bozdurup, kullanmamaktır. Hep beraber ülkemizin ekonomisini güçlendirelim" dedi.

Haber Merkezi IHA
Dolara tepki olarak turşusunu kuran adamın bu ilginç eylemi dikkat çekiyor.
Dolara tepki olarak turşusunu kuran adamın bu ilginç eylemi dikkat çekiyor.

Gaziantep Devri Para Müzesi işletmecisi Esat Kaplan, döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası euro ve dolarını bozdurmayanlara ilginç bir tepki gösterdi. Kaplan, müzesindeki dolarların turşusunu kurarak, herkese dövizlerini bozdurması çağrısında bulundu. Kaplan, "Doların turşusunu mu kuracaksınız" diyerek, ülke ekonomisine destek amacıyla herkesin dövizini bozdurmasını istedi.

Esat Kaplan, doların sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tepki aldığını belirterek, "Dolar dünya parası olmamalıdır. Türk milleti olarak inşallah bunu başaracağız. Ben de dolarını bozmayan vatandaşlara sesleniyorum, siz de dövizinizi bozdurun, ülkemizin parasına yönelin, üretimimize sahip çıkalım. Doların turşusunu kurarak, elinde döviz bulunanlara ’hemen gidin en yakın bankada dolarınızı bozdurun’ diyorum. Çünkü elde tutulan her para ait olduğu ülke için kazançtır. Dolara ve ABD’ye verilebilecek en büyük ceza, en büyük gözdağı dolarını bozdurup, kullanmamaktır. Hep beraber ülkemizin ekonomisini güçlendirelim. Buraya gelen gençlerimize ziyaretçilerimize anlatıyoruz. ’Elinizdeki dövizleri bozdurun’ diyoruz. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı" diye konuştu.

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