Dostluk’tan Hasan Aycın’a onur ödülü

Özel gösterimlerde 15 yapımın yer aldığı festivalde bu sene 56 film gösterilecek. Ana yarışma bölümünde 12 ülkeden, 16 film var. Festivalin Gazze’de yaşanan drama ışık tutan filmlere çağrıda bulunduğu “İnsani Bakış Filistin” yarışma seçkisinde 7 ülkeden 12 film yarışacak. Yarışma dışı Kırk Yıllık Hatır seçkisinde ise 13 film izlenecek. Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Toplantıda konuşan Ana Yarışma Jüri Başkanı Tarık Tufan, insanlığın ve Gazze’nin yanında olmanın bir yolunu muhakkak bulabileceğimizi söyledi. Festival Başkanı Faysal Soysal da Filistin’deki katliam, şiddet ve soykırıma şiirle, sinemayla, eserlerle karşı çıkmaya çalıştıklarını belirterek, “O insanların bizim yardımımıza ulaşma güçleri yok ama bizim çığlığımız onların hayata tutunma umutlarını perçinleyebilir” diye konuştu. Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise yıllar önce festivale büyük bir iddia ile başladıklarını ve halen onun arkasında durduklarını söyledi.