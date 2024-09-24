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Dostluk’tan Hasan Aycın’a onur ödülü

Dostluk’tan Hasan Aycın’a onur ödülü

Sevda Dursun
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hasan Aycın.
Hasan Aycın.

Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlenen “6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”nin basın toplantısı Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda, Filistin’de yaşanan drama yıllardır çizgileri ile dikkati çeken Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın ile Filistin sinemasının kurucusu Michel Khleifi’ye onur ödülü verileceği açıklandı.

İstanbul Kültür Yolu kapsamında düzenlenecek festival, 3-6 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. Açılış etkinliği, masterclass konuğu Michel Khleifi’nin “Üç Mücevherin Masalı” filmi olacak. Film, 3 Ekim’de 19.00’da AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyiciye sunulacak.

ELLİ ALTI FİLM İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

Özel gösterimlerde 15 yapımın yer aldığı festivalde bu sene 56 film gösterilecek. Ana yarışma bölümünde 12 ülkeden, 16 film var. Festivalin Gazze’de yaşanan drama ışık tutan filmlere çağrıda bulunduğu “İnsani Bakış Filistin” yarışma seçkisinde 7 ülkeden 12 film yarışacak. Yarışma dışı Kırk Yıllık Hatır seçkisinde ise 13 film izlenecek. Kazanan yapımlara toplam 100 bin lira para ödülü ile 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

GAZZE’NİN YANINDA OLMANIN YOLUNU BULACAĞIZ

Toplantıda konuşan Ana Yarışma Jüri Başkanı Tarık Tufan, insanlığın ve Gazze’nin yanında olmanın bir yolunu muhakkak bulabileceğimizi söyledi. Festival Başkanı Faysal Soysal da Filistin’deki katliam, şiddet ve soykırıma şiirle, sinemayla, eserlerle karşı çıkmaya çalıştıklarını belirterek, “O insanların bizim yardımımıza ulaşma güçleri yok ama bizim çığlığımız onların hayata tutunma umutlarını perçinleyebilir” diye konuştu. Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen ise yıllar önce festivale büyük bir iddia ile başladıklarını ve halen onun arkasında durduklarını söyledi.



#Hasan Aycın
#Aktüel
#Dostluk Film Festivali

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