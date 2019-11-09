Hayat Dualar en sevgiliye
AKTÜEL

Dualar en sevgiliye

Peygamber Efendimiz’in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili’nde müminler camilere akın etti, mübarek gecede ellerini semaya açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kandil mesajında “Peygamberimizi daha iyi tanıyalım, anlayalım ve hayatımızda belirleyici rol üstlenmesini sağlayalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandil gecesi İstanbul’daki Eyüp Sultan ve Fatih camilerindeki özel programlara katılan vatandaşlardan kimi de Çamlıca Camisi’ni ziyaret etti.
Kandil gecesi İstanbul’daki Eyüp Sultan ve Fatih camilerindeki özel programlara katılan vatandaşlardan kimi de Çamlıca Camisi’ni ziyaret etti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin 1448. doğum günü İslam aleminde büyük coşkuyla kutlandı. Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlit Kandili dolayısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, camilere akın etti. Genç yaşlı demeden camileri dolduran milyonlar, “Şefaat ya Resullallah” nidaları eşliğinde mübarek gecede ellerini semaya açtı. Müslümanlar, İslam aleminin çeşitli bölgelerinde akan kan ve yapılan zulümlerin durması için de dua etti. İstanbul'da Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde Diyanet tarafından düzenlenen programlar yoğun ilgi gördü. Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Başkentliler, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti. Yurdun diğer illerinde de vatandaşlar camileri doldurdu ve dualarla Mevlit Kandili'ni idrak etti.

ALİ ERBAŞ'TAN KANDİL MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma hutbesini irat etti. "Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanıyalım, anlayalım ve onun aziz sünnet-i seniyyesinin hayatımızda belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayalım" diyen Erbaş, "Sevgili peygamberimiz, 'Bir mümin neye inanır? Bir Müslüman nasıl yaşar?' sorusunun en mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında adeta ete kemiğe bürünmüştü" dedi. Erbaş, "Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en güzel örneğimiz Allah Resulü’dür. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Sevgili Peygamberimizin hane-i saadetindeki sevgi, şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacaktır" diye konuştu. Kandil dolayısıyla bir de mesaj yayımlayan Erbaş, "Bugün yeryüzü, Resulullah'ın çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, İslam ahlakını en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır. Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, Allah Resulü'nün yaşamı boyunca öncülük ettiği İslam ahlakının güzelliklerini en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, insanlığın aradığı barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

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