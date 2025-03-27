Dualar mazlumlar için

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için saf tuttu. Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti. Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya ve Eyüp Sultan Camii'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Burada namaz kıldırdıktan sonra cemaate seslenen Erbaş, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da zulme, katliama ve soykırıma maruz kalan, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ıstırap çeken bütün Müslümanlara da dualarda yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Kadir Gecesi dolayısıyla paylaştığı mesajda da Erbaş, kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyanın inşası için gayretin ve azmin yeniden kuşanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları aktardı: "Yaptığımız ibadet ve iyiliklerin, dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Mevla'mızdan niyaz ediyorum."