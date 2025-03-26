Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin, aziz milletimize ve Türk-İslam âlemine huzur, barış ve ebedi mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Kadir Gecemizin hayırlara vesile olsun inşallah"
"Kadir Gecemizin hayırlara vesile olsun inşallah"
Bahçeli mesajında
"Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecemizin; aziz milletimize, Türk-İslam alemine esenlik, selamet ve ebedi saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemizin hayırlara vesile olsun inşallah."
dedi.
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