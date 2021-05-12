Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfada görüntülendi Boyları 2 metreden uzun
AKTÜEL

Dünya’nın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüntülendi: Boyları 2 metreden uzun

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engerekler kameraya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Dünya’nın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüntülendi: Boyları 2 metreden uzun
Engerek yılanları

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu. Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü.

Siirt'te görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu
GÜNDEM
Siirt'te görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu

Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı
GÜNDEM
Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı

Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı
FOTOĞRAF 13
Title
Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı.
Title
Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
Title
Ataş ailesi, yılan kabusu yüzünden 5 Mayıs'ta evlerini terk ederek Davut Ataş’ın ağabeyinin evine yerleşti. Bu tarihten sonra her gün eve giderek yılanları kontrol eden aile üyeleri, şu ana kadar yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.
Title
Aile üyeleri, yakaladıkları yılanları torbalara koyarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.
Title
Yaklaşık 2 haftadır akrabalarının evinde yaşayan Ateş ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini ve evlerine dönmeyi istediklerini söyledi.
Title
Ailenin yerleştiği evin sahibi Ağabey Sabri Ataş, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Şu ana kadar evden 60 yılan çıkardık. Kardeşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz ve zor durumdayız. Evin her tarafından yılanlar çıkıyor. Çocukların psikolojileri bozuldu. Hayırseverlerden ve devlet yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz.
Title
Yılanların çıkması üzerine evlerini terk ettiğini anlatan Sanya Ataş ise çaresiz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
Title
Çocuklarım ve hasta olan eşimle birlikte perişan olduk. Yılanlardan dolayı evimize giremiyoruz. Şu an kadar evden 60 yılan çıkarıldı. Her gün evi kontrol ediyoruz. Şu ana kadar sadece belediye ekipleri evimizde ilaçlama çalışması yaptı. Ancak hiçbir gelişme olmadı. Çaresiz durumdayız.
Title
Title
Title
Title
Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, eve giren yılanlar nedeniyle akrabalarına taşınmak zorunda kalmıştı. Belediye ekiplerinin de ilaçlama yaptığı evlerine dönmek için yardım bekleyen aile, şu ana kadar evde yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.


Abone Ol Google News
Uçan balıklarınmuhteşem göçü

Uçan balıkların
muhteşem göçü

​Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyorlar.
10 dakikada öldürüyor

10 dakikada öldürüyor

​Dünyanın en tehlikeli yılanları Şanlıurfa'da görüntülendi.
Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı

Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.

​Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrasını işaret etti.

​Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong açıkladı.

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.
Görüntüler Şırnak'tan

Görüntüler Şırnak'tan

​Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu.

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.