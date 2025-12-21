Ebru sergisi Almanya Köln’de sanatseverlerle buluştu

Sabah Ülkesi Derneği’nin öncülüğünde hazırlanan “Sabahın Renkleri” isimli Sanat Haftası Ebru Sergisi, 20 Aralık’ta kapılarını sanatseverlere açtı. Sergi, 4 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve toplam 20 gün sürecek. Sabah’ın renkleri sergisi, Avrupa’da ebru sanatı üzerine eğitim verilerek mezunlarının eserlerinin sergilendiği ilk sergi olma özelliği de taşıyor.





İKİ YILIN ÜRÜNÜ: USTA-ÇIRAK GELENEĞİYLE EĞİTİM





İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Merkezinde törenle açılan sergi ebru sanatının usta-çırak geleneğine uygun olarak uzun süreli bir eğitim süreciyle meydana geldi. Sergi IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ile birlikte Sabah Ülkesi Derneği Başkanı Hattat Ünal Ünalan, Ebru eğitmeni ve sanatçı Hilal Hilal Alphan’ın katılımı açıldı.









Kemal Ergün sergi ile ilgili olarak; “Avrupa’da bir ilki temsil eden sergi vesilesiyle düzenlenen Sanat Haftası’nda, sanatımıza değer katan tüm mezunlarımızı, hocalarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı buluşmada sanata gönül veren tüm kardeşlerimizi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.” dedi.





Açılışta ebru kurslarına katılan 8 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Kurdelanın kesilmesinden sonra sergilenen eserler incelendi. Açılışın başında 8 eseriyle sergiye katılan Ebru sanatçısı Hilal Alphan eserlerinin anlamlarını ziyaretçilere anlatırken, ayrıca 4 eseriyle sergiye katılan öğrenciler de eserlerini tanıtma imkânı buldu.





Zehra Nur Ocakdan'ın eseri





EBRU SANAT ATÖLYELERİ İLE TEKNİK VE ESTETİK BİR ARADA





İki hafta boyunca devam edecek olan sanat haftası kapsamında, ziyaretçilere yönelik ebru workshop atölyeleri de kurulacak. Katılımcılar, ebru sanatının teknik ve estetik yönlerini uygulamalı olarak yakından tanıma imkânı bulacak.





Serginin kapanışı, Türk-İslam felsefesi ve İslam estetiği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Muhammed Fatih Kılıç ile ebru eğitmeni Hilal Alphan’ın katılacağı bir söyleşiyle gerçekleştirilecek. Söyleşide, geleneksel sanatların düşünsel ve estetik arka planı ele alınacak.



