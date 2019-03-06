Ecdada vefa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de gerçekleştirdiği Fransa ziyareti sırasında Gülnur Osmanoğlu ve Fethiye Nimet Osmanoğlu'nun aralarında olduğu Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyeleriyle bir araya gelmişti. Görüşmede, hanedan üyelerinin mevcut mezar yerlerinin bakım ve onarımını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, çalışmaların hızla tamamlanması talimatını vermişti. Bu kapsamda hareke geçen TİKA, Paris’teki Bobigny Mezarlığı'nda bulunan kabirler için gerekli izinleri çıkararak onarımı tamamladı. Kabirlerin son hali TİKA Başkanı Serdar Çam tarafından paylaşıldı.