Eğil’de çocuklara yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek

Eğil’de çocuklara yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek

15:5121/12/2025, Pazar
IHA
KONU İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN EĞİL BELEDİYE BAŞKANI FIRAT SEYDAOĞLU, ÖĞRENCİLERİN YARINLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTEREK ÇOCUKLAR İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek.

Eğil Belediyesi, Işıklı Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi düzenleyecek, Ekipler aynı gün, Konak köyü ve mezrasında yaşayan tüm vatandaşlara okul bahçesinde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunacak. Konu ile ilgili bilgi veren Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, öğrencilerin yarınlar için çok önemli olduğunu belirterek çocuklar için hijyen eğitimi düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Seydaoğlu, ‘’Işıklı Köyü İlkokulunda öğrencilerle buluşup hijyen konusunda miniklerimize eğitim vereceğiz. Aynı gün Konak köyünde ce mezralarında yaşayan tüm vatandaşlarımız için de ücretsiz sağlık taraması etkinliğimiz olacak. Hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz bizler için çok önemlidir. Belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

