Eğitimde eşitlik devri  

Türkiye’de temel eğitimde okullaşma oranı yüzde yüze yakın bir seviyeye ulaştı. Ortaöğretimde de okullaşma oranları büyük bir hızla artarak, gençlerin eğitim alma fırsatları genişledi. Bu dönemde okulların fiziksel altyapıları modernize edildi, yeni okul binaları inşa edildi ve sınıf mevcutları düşürüldü. Yapılan yatırımlar uluslararası sahada da karşılık buldu. Son yıllarda öğrenciler uluslararası sınavlarda elde ettikleri başarılarla da dikkat çekti. Öğrenciler, matematik, fen bilimleri ve okuma-anlama gibi alanlarda, dünya ortalamalarının üzerine çıkarak, eğitimdeki kalitesini kanıtladı.

734 BİN DERSLİK

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 734 bin 913 derslik ile hizmet veriliyor. Bugün 1 milyon 23 bin 553 öğretmen Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyor. Yapılan yatırımlar sayesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23’e, ortaöğretimde 22’ye düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokulda 18, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 12’ye indi. Okullaşma oranı 5 yaş grubunda yüzde 84,26’ya, ilköğretimde yüzde 95,65’e, ortaöğretimde yüzde 87,97’ye yükseldi.

EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİM

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından, pansiyon kapasitelerinin ve bursların artırılmasına, taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı sosyal yardım hizmetleri veriliyor.

Ücretsiz ders kitabı uygulaması ile bugüne kadar 4 milyar 430 milyon ders kitabı öğrencilere ulaştırıldı.

MAARİF MÜFREDATI

Eğitimde engeller kaldırıldı. İmam hatip ortaokullarının yeniden açılmasıyla bu okullardaki öğrenci sayısı artmaya başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, imam hatip okullarındaki oran 28 Şubat öncesindeki seviyelere ulaşarak imam hatip ortaokullarında yüzde 13, imam hatip liselerinde ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Türkiye’nin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlandı. Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri benimsendi. Bu kapsamda, ilkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere kısa süreli testler, hazır bulunuşluk testleri veya taramalar gibi çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavların uygulanmayacağı kararlaştırıldı. Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması temel politikalardan

biri olarak yer alıyor.

TEMELDEN SANAT VE SPOR

Eğitim-istihdam-üretim bilinci çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıla oranla mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci yeni kayıt oranı yüzde 12,18 arttı. Beceri Geliştirme Programı kapsamında mesleki eğitim yöntemiyle 7. ve 8. sınıf öğrencilerine temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek ve iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Zanaat Atölyeleri” kurulmaya başlandı. Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan 2 bin 501 resmi mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1 milyon 33 bin 27 öğrenci bulunuyor. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenci sayısı ise 451 bin 842. 2014 yılından itibaren tematik hale getirilmeye başlanan spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri bünyesinde ortaokullar açıldı. Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri, tarım gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya alınacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELDİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitim öğretimde güven ve huzur ortamının sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Kanunla kurulan Millî Eğitim Akademisi öğretmen yetiştirme politikasını dünya standartlarına çıkaracak önemli bir adım. 2025 yılı içerisinde ilk etapta yaklaşık 300 bin öğretmen uzman ve başöğretmen unvanına kavuşacak.

Derslik sayısı 6 Şubat öncesini geçecek

6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar, 501 okul, 7 bin 274 dersliğin yapımı tamamlandı, az hasarlı 58 bin 832 dersliğin onarımı yapıldı, orta hasarlı 63 okul, 882 derslik güçlendirildi. Halihazırda 740 okul, 12 bin 510 dersliğin yapımı devam ediyor, 261 okulda güçlendirme çalışmaları yapılıyor ve orta hasarlı 261 okul, 3 bin 654 dersliğin yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde bin 241 okul, 19 bin 784 dersliğin tamamlanması ile deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, 11 ilin tamamında deprem öncesinin yüzde 10 üzerine çıkmış olacak.

Yükseköğretimde 7,4 milyon öğrenci

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 129 devlet, 75 vakıf olmak ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 208 yükseköğretim kurumunda 7,4 milyon öğrenci öğrenim görüyor. Türk yükseköğretimi bu öğrenci sayısıyla Avrupa yükseköğretim alanında en çok öğrenciye hizmet veren sistem konumunda. Öğretim elemanı sayısı 184 bin 167’ye, öğretim üyesi sayısı ise 106 bin 495’e yükseldi. Her yıl 11-14 milyon arasında değişen adaya 60 sınav gerçekleştiren ÖSYM, hizmet ağını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda elektronik sınav uygulaması yapılan yabancı dil ve elektronik sınav merkezi sayısı artırılacak ve hizmet ağı genişletilecek.















