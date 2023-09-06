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Eksi 8’inci kattan dünya sofrasına

Kağıthane Kongre Merkezi’nin eksi 8’inci katında yapılan ‘dikey tarım’a birçok ülkeden ilgi var. Rusya, Kanada ve bazı Arap ülkelerinden gelen yetkililer, merkezi ziyaret ederek hem üretilen bitkilerin ihraç edilmesini talep ediyor hem de bu teknolojiyi uygulamak için bilgi istiyor.

Rabia Şenol
04:00 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kağıthane Kongre Merkezi.

Kağıthane Kongre Merkezi.

Kağıthane Kongre Merkezi’nin eksi 8’inci katında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen dikey tarım uygulamasına birçok ülkeden ilgi var. Dünyanın ikinci en derin tarımsal üretim ünitesi olan merkezi ziyaret eden yabancı konuklar, hem uygulama hakkında bilgi alıyor hem de burada üretilen bitkilerin ihraç edilmesini istiyor.

YABANCI YETKİLİLER GELİP BİLGİ ALIYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bitki doğada nasıl güneş enerjisi alıyorsa bu merkezde de birebir aynısını simule ediyoruz. Gerektiğinde 24 saat bile LED ışıklarla enerji verebiliyoruz. Burada İtalyan fesleğen, kırmızı marul ve marul üretimi yapıyoruz. Yılda 12 kere hasat yapabildiğimiz için bitkilerden maksimum verim almış oluyoruz. Besin değeri tarladaki ürüne göre de daha yüksek ve kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 de su tasarrufu sağlanıyor” dedi. Yurt dışından, özellikle Arap ülkelerinden çok sayıda ziyaretçileri olduğunu anlatan Karaca, “Ülkemizde yapmış olduğumuz dikey tarım sistemini birçok yabancı yetkili öğrenip kendi ülkelerinde uygulamak istiyor. Aynı zamanda bizim burada ürettiğimiz fesleğen, marul ve daha birçok ürünün kendi ülkelerine ihraç edilmesini istiyorlar. İklimden bağımsız üretim yapılması, ziyaret eden bütün misafirlerimizin çok fazla dikkatini çekiyor.” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN YENİ OLMASI BİZİ AVANTAJLI KILIYOR

Üretilen ürünlerin ihracatıyla ilgili Rusya, Kanada ve bazı Arap ülkeleriyle bağlantı kurulduğunu aktaran Karaca, hem son ürün anlamında hem de yerli ve milli teknolojinin ihracatının başlayacağını söyledi. Karaca, “Ürün olarak İtalyan fesleğeni, kıvırcık türleri, tıbbi/aromatik bitkiler ve Uzak doğu yeşillikleri ağırlıklı olarak talep edilmekte. Ziyaretçiler ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Irak, Kuveyt ülkelerinden geldiler. Dünyada da bu sistemin yeni olması bizi avantajlı kılıyor.” şeklinde konuştu.



#Kağıthane Kongre Merkezi
#İstanbul
#aktüel
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