Eksi 8’inci kattan dünya sofrasına

Kağıthane Kongre Merkezi’nin eksi 8’inci katında geçtiğimiz yıl hayata geçirilen dikey tarım uygulamasına birçok ülkeden ilgi var. Dünyanın ikinci en derin tarımsal üretim ünitesi olan merkezi ziyaret eden yabancı konuklar, hem uygulama hakkında bilgi alıyor hem de burada üretilen bitkilerin ihraç edilmesini istiyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bitki doğada nasıl güneş enerjisi alıyorsa bu merkezde de birebir aynısını simule ediyoruz. Gerektiğinde 24 saat bile LED ışıklarla enerji verebiliyoruz. Burada İtalyan fesleğen, kırmızı marul ve marul üretimi yapıyoruz. Yılda 12 kere hasat yapabildiğimiz için bitkilerden maksimum verim almış oluyoruz. Besin değeri tarladaki ürüne göre de daha yüksek ve kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 de su tasarrufu sağlanıyor” dedi. Yurt dışından, özellikle Arap ülkelerinden çok sayıda ziyaretçileri olduğunu anlatan Karaca, “Ülkemizde yapmış olduğumuz dikey tarım sistemini birçok yabancı yetkili öğrenip kendi ülkelerinde uygulamak istiyor. Aynı zamanda bizim burada ürettiğimiz fesleğen, marul ve daha birçok ürünün kendi ülkelerine ihraç edilmesini istiyorlar. İklimden bağımsız üretim yapılması, ziyaret eden bütün misafirlerimizin çok fazla dikkatini çekiyor.” ifadelerini kullandı.