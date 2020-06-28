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Hayat Elazığdaki dev çekirge görenleri korkuttu
AKTÜEL

Elazığ'da dev çekirge paniği

Elazığ'daki dev çekirge görenleri korkuttu

Türkiye’de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ’da görüntülendi. 18 santime kadar ayakları ve 14 santime kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Dev çekirge doğal ortama geri bırakıldı.
Dev çekirge doğal ortama geri bırakıldı.

Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan Mehmet Gürsul, bahçesinde sarı renkli dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören Gürsul, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.

25 santimetrelik dev çekirge görüntülendi
HAYAT
25 santimetrelik dev çekirge görüntülendi
  • Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen Gürsul hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Yayla evindeki dev örümcek paniği: Görenler dehşete kapıldı
HAYAT
Yayla evindeki dev örümcek paniği: Görenler dehşete kapıldı

Sinet, kurt ve böceklerle besleniyor


18 santimetreye kadar ayakları ve 14 santimetreye kadar antenlerinin uzamasıyla bilinen çekirgenin etçil olduğu zararlı böcek, kurt,sinek ve diğer küçük çekirgelerle beslendiği öğrenildi. Çekirge ayrıca bacaklarının üzerindeki kuvvetli diken yapısıyla dikkat çekiyor.

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