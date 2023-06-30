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Hayat

Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bugün 9 bin 206 çocuğun koruyucu ailelerin yanında olduğunu belirterek, "Kalpten inanıyorum ki anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

13:12 . 30/06/2023 Cuma
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginliğin çocuklar olduğunu vurguladı.


Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocukları sıcak yuvalara kavuşturmak için "Gönül Elçileri Projesi" ile başlayan kararlılıklarının aynı güçte devam ettiğini bildiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:


"Devletimizin imkanları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9 bin 206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002'de bu sayı yalnızca 515'ti. Kalpten inanıyorum ki anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız."

Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün koruyucu ailelere şükranlarını sundu.





#"Gönül Elçileri" projesi
#30 Haziran Koruyucu Aile Günü
#Emine Erdoğan
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