Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginliğin çocuklar olduğunu vurguladı.
Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocukları sıcak yuvalara kavuşturmak için "Gönül Elçileri Projesi" ile başlayan kararlılıklarının aynı güçte devam ettiğini bildiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün koruyucu ailelere şükranlarını sundu.