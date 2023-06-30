Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

"Devletimizin imkanları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9 bin 206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002'de bu sayı yalnızca 515'ti. Kalpten inanıyorum ki anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız."