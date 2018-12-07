Hayat En eski dramı anlattık
KÜLTÜR SANAT

En eski dramı anlattık

Mülteci meselesine odaklanan Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Can Yeleği” seyirciyle buluştu. Yönetmen Nihat Alpteki ve başrol oyuncusu Elçin Atamgüç, dünyanın en eski insanlık dramlarından olan göç meselesine karşı sorumluluk hissettiklerini söyledi. Alpteki, “Herkes sorunun farkında ama karşılığında ne yapıyoruz? Önemli olan bu” dedi.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Can Yeleği” seyirciyle buluştu.
Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Can Yeleği” seyirciyle buluştu.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün 2017 verilerine göre dünya genelinde tam 68.5 milyon kişi zorunlu göçe maruz kaldı. Savaş başta olmak üzere, ekonomik, politik ve sosyolojik nedenlerle her yıl milyonlarca kişi vatanını terk ederek bilinmeyene doğru yolculuğa çıkıyor. Dünyanın en güncel meselelerinden biri olan göç, sanata da konu oluyor haliyle… İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunlardan Cam Yeleği işte bu meseleyi kendine dert etmiş bir oyun.

Gönül Kıvılcım’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği ve Elçin Atamgüç’ün rol aldığı oyun, izleyeni savaşla birlikte vatanını terk eden, ailesiyle birlikte hiç bilmediği bir yolculuğa çıkan bir kadının öyküsüne tanık olmaya davet ediyor.

Elçin Atamgüç ve Nihat Alpteki Can Yeleği’ni anlattı.

HİKAYEYİ EVRENSELLEŞTİRDİK

Oyunda herhangi bir mekan ya da zaman algısı yok. Bu yüzden hem oyunculuk hem göstergeler anlamında hikayeyi evrenselleştirmiş. Hikayeyi evrenselleştirdiklerini belirten yönetmen, “Göç en eski insanlık dramlarından biri. Kavimler Göçü diye bir şey var. Daha geriye gittiğimizde Türkler Orta Asya’dan göç etti. Böyle bir şey varsa bütün insanlık gibi biz de bunu yaşamışsak anlatmamız gerekiyordu. Bugün güncelliği artmış olabilir. Ama bu dünyanın en eski insanlık dramlarından biri” şeklinde konuştu.

EMPATİ BU KEZ DAHA DERİNLERDE

“Dünyaya karşı sorumluluğumuz var. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama ne yapıyoruz” diyen başrol oyuncusu Atamgüç ise şöyle konuştu: “Bir acı üzerinden yürüdüğünüz zaman gerçekten çok travmatik bir şey. Çok zorlandım. Savunmasız, hiç bilmediğiniz yere doğru bir yolculuğa gidiyorsunuz. Yaşamadığımız bir şey üzerine empati kuruyorsunuz. Bu oyunla birlikte farkında olduğumun farkında oldum.”

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