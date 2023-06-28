Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği mezarlıklar, en hüzünlü bayramlaşma anlarına sahne oldu. Sevdiklerini evlerinde ağırlamayı hayal eden vatandaşlar, bu bayramda çiçek ve şekerleriyle yakınlarının mezarına gitti. Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybeden vatandaşların büyük kısmı Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Kurban Bayramı’nın arifesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise mezarlığa geldi. Depremi Şazibey Mahallesi’nde eşi ile beraber yakalanıp hayatını kaybeden Oktay Karasu’yun ailesi de mezarlığı ziyaret ederek oğlu ve gelini için dua etti. Her bayram oğlunun yanına geldiğini belirten baba Cuma Karasu, “Bayram öncesi oğlumuzun yanına geldik. Her bayram o geliyordu, şimdi gelemiyor, günler onsuz geçiyor” dedi. Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da Kabasakal Mezarlığı’na giderek dua etti. Hatay'da da afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi. Asri Mezarlık'taki şehitliğe gelen aileler, mezarlara çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlarda vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.