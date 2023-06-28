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Hayat

En hüzünlü bayramlaşma

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve vatandaşlar, kabir ziyaretine koştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği mezarlıklar, en hüzünlü bayramlaşma anlarına sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, kabirlere çiçekler bırakarak, Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar ettiler.

04:00 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği mezarlıklar, en hüzünlü bayramlaşma anlarına sahne oldu. Sevdiklerini evlerinde ağırlamayı hayal eden vatandaşlar, bu bayramda çiçek ve şekerleriyle yakınlarının mezarına gitti. Kahramanmaraş’ta depremde hayatını kaybeden vatandaşların büyük kısmı Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Kurban Bayramı’nın arifesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise mezarlığa geldi. Depremi Şazibey Mahallesi’nde eşi ile beraber yakalanıp hayatını kaybeden Oktay Karasu’yun ailesi de mezarlığı ziyaret ederek oğlu ve gelini için dua etti. Her bayram oğlunun yanına geldiğini belirten baba Cuma Karasu, “Bayram öncesi oğlumuzun yanına geldik. Her bayram o geliyordu, şimdi gelemiyor, günler onsuz geçiyor” dedi. Adana’da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da Kabasakal Mezarlığı’na giderek dua etti. Hatay'da da afette ölenlerin kabirleri yakınlarınca ziyaret edildi. Asri Mezarlık'taki şehitliğe gelen aileler, mezarlara çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlarda vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

Doğum günü pastasıyla mezarına gitti

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kızının doğum gününü mezarı başında kutlayan babanın sözleri duygulandırdı. Adıyaman’da, eşi ve 4 kız çocuğunu kaybeden Mehmet Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken’in doğum günü öncesi her zaman istediği çikolatalı pastayı yaparak Adıyaman Yeni Belediye Mezarlığı'na gitti. Baba Töken kızının mezarına balonlar astı. Kızının çok sevdiği çikolatalı pastayı mezar başına koyan baba Töken, “Bugün benim kızımın doğum günü. 19 yaşına girecekti. Bana 'Baba bana pasta getirecek misin?' diyordu. Nasıl pasta istediğini sorduğumda bana 'Çikolatalı olsun, ben çikolatayı çok severim' diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık” diye konuştu.


#Kurban Bayramı
#Deprem Bölgesi
#Depremzede
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