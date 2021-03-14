Hayat Enginarın tatlısı da olur
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Enginarın tatlısı da olur

Faydası sayılmakla bitmeyecek besinlerden birisi de enginardır. Özellikle bahar aylarında soframızın vaz geçilmez lezzetlerinden biri olan enginarla bu hafta iki farklı tarif deneyeceğiz. Üstelik bu tariflerden biri tatlı mı tatlı.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Enginar Tatlısı
Enginar Tatlısı

Güney Anadolu’nun sevilen sebzesi enginarın mevsimi geldi. Karaciğerin ve kanın dostu, dolayısıyla vücudu toksik maddelerden arıtan, üstelik lezzetli bu bitkinin yabani formları bin yıllardır Anadolu’da yetişir, bilinir. Sivas’tan Diyarbakır’a çeşit çeşit yabani enginar(kenger) yemeği görebilirsiniz. Kenger, büyük bir şifa kaynağı olarak eski tıbbın da vazgeçilmezleri arasındaydı. Kökleri sevilerek çiğnenen ilk sakızların hammaddesiydi. Kenger gibi enginarın da gövdesi de çiçekleri gibi yenebilir.

Bildiğimiz enginar Anadolu’ya Mısır üzerinden geldiği düşünülüyor. Enginarın anavatanıysa bugünkü Etiyopya olarak biliniyor. Fakat kimi kaynaklarda Hatay’ın enginarın yetiştiği ilk topraklar olduğunu, ilk enginar yemeğinin Mezopotamya’da pişirildiğini yazmakta. Nerede ortaya çıkmış olursa olsun enginar her koşulda Akdenizli. Roma döneminde Anadolu’da yaygınlaşan ve sevilen enginarın Urla’da tatlısı bile yapılıyor.

KANI TEMİZLER

Tarih boyunca o hafif, kanı temizleyen, insanı hafifleten güzelliğiyle asillerin sofralarına gelen enginar, Avrupa’da kadınlara yasaklanmış gıdalardan biri. 16. Yüzyılda hem Avrupa’da, hem Osmanlı saraylarında daha çok yer bulan enginarı, etli, zeytinyağlı yemeklere, çorba ve dolmalara, salataya dönüştürmek mümkün. Mart ayı boyunca taze taze yiyelim ve konserve yapalım diye bu hafta enginar tarifleri verelim istedim. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Zeytinyağlı Taze Enginar Dolması

MALZEMELER

4 enginar

1 kuru soğan

1 havuç

1 çay bardağı bezelye

1 patates

2 limon

Bir avuç dereotu

Bir fincan zeytinyağı

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı şeker

YAPILIŞI

Enginarları soyup limon ve tuzla ovalım. Havucu, patatesi soyalım, küp küp doğrayalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım. Bir tavada önce havucu, sonra soğanı, ardından patatesi, en son da bezelyeyi ilave ederek kavuralım. Hazırladığımız içi enginarların çukur kısmına doldurup düz dipli bir tencereye yerleştirelim. Hazırladığımız enginar dolmalarının üzerini geçmeyecek şekilde su ilave edip 10-15 dakika kısık ateşte pişirelim. Ocaktan almaya yakın zeytinyağı, limon, tuz ve şekeri ilave edelim. Soğuk servise alalım. Afiyet olsun.

Enginar Tatlısı

MALZEMELER

4 enginar

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

2 karanfil

1 çubuk tarçın

Bir yemek kaşığı limon suyu

250 gram kaymak

Bir çay bardağı çekilmiş fındık ya da ceviz

YAPILIŞI

Enginarları soyup limon ve tuzla ovalım. Şeker, tarçın, karanfil ve 3 bardak suyu kaynatalım. Enginarları ekleyip 15-20 dakika pişirelim. 15-20 dakika sonra limon suyunu ilave edelim, reçel kıvamına gelene kadar pişirelim. Kaymak, fındık yada cevizle servise alalım. Afiyet olsun. *İsterseniz enginarın içini şeker ilave edilip tavada çevrilmiş elma rendesi, havuç rendesi gibi meyvelerle de doldurabilirsiniz.

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