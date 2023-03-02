Enkaz altından 128 saat sonra kurtarılmıştı! Mucize bebeğin ailesinden haber yok

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinde 25 gün geride kaldı. Kahramanmaraş merkezli çifte depremde birçok mucize kurtuluş gerçekleşti. Onlardan birisi de 128 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık kız bebeğiydi. Hatay'ın Antakya ilçesi Akçam Mahallesi'nde 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ve yeşil gözleri sarı saçlarıyla depremin simgesi haline gelen 2 aylık kız bebek şu an emin ellerde.

128 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'da bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Hemşirelerin gözdesi oldu

Büyük felaketin ardından 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi.

Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledildi

Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ailesi araştırılıyor

Görevliler tarafından pamuklara sarılan bebek, Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü. Ankara'da Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenilen minik bebeğin anne ve babasının yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor.







