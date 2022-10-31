Gündeme Not ve Ayrılık programlarını sunan gazeteci Enver Aysever Tele1 ile yollarını ayırdı. Muhalefete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Aysever en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışından sonra CHP lideriyle dakikalarca alay etmişti.
"SEVGİLİ MERDAN YANARDAĞ'A TEŞEKKÜR EDERİM"
Aysever, "Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1’e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz." ifadelerini kullandı.