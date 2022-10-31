Hayat Enver Aysever TELE1 ile yollarını ayırdı
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Enver Aysever TELE1 ile yollarını ayırdı

Gazeteci Enver Aysever TELE1'de yer alan Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarını bitirdiğini belirtti. Daha önce bir çok kez Kemal Kılıçdaroğlu'na , Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a karşı yönelttiği eleştirilerle gündem olan Aysever'in ayrılık kararı dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Aysever TELE1 ile yollarını ayırdı
Enver Aysever

Gündeme Not ve Ayrılık programlarını sunan gazeteci Enver Aysever Tele1 ile yollarını ayırdı. Muhalefete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Aysever en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışından sonra CHP lideriyle dakikalarca alay etmişti.

"SEVGİLİ MERDAN YANARDAĞ'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Aysever, "Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1’e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz." ifadelerini kullandı.

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