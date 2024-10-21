ESKADER kültür sanat ödüllerini dağıttı

2023 yılında yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar roman, şiir, hikâye, deneme, anlatı, hatıra, günlük ve klasik sanatlar başta olmak üzere 23 dalda değerlendirildi. “Özel Ödül” Prof. Dr. Birol Emil’e verilirken “Üstün Hizmet Ödülleri” Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu, Prof. Dr. Zeynep Kerman ve Haşim Vatandaş’a verildi.

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından "Safiye Erol ve Romancılığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Geçtiğimiz cuma Muamma Kahve'de Melek Paşalı moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuştu. Uğurcan, Safiye Erol'un kahramanlarını analiz ettiği konuşmasında, Erol'un bütün eserlerindeki en temel duygunun aşk olduğunu söyledi. Erol'un sıradan konu ve olayları romanlaştırdığına dikkati çeken Buğdaycı ise, yarattığı karakterlerle kendi felsefesini anlattığını belirtti.