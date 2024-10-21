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ESKADER kültür sanat ödüllerini dağıttı

ESKADER kültür sanat ödüllerini dağıttı

04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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ESKADER
ESKADER

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Kültür Sanat Ödülleri” sahiplerini buldu.

2023 yılında yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar roman, şiir, hikâye, deneme, anlatı, hatıra, günlük ve klasik sanatlar başta olmak üzere 23 dalda değerlendirildi. “Özel Ödül” Prof. Dr. Birol Emil’e verilirken “Üstün Hizmet Ödülleri” Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu, Prof. Dr. Zeynep Kerman ve Haşim Vatandaş’a verildi.


DERGİ DALINDA YİTİK SÖZ ÖDÜL ALDI

“Araştırma” dalında Şerif Eskin, “Biyografi”de Prof. Dr. Erol Ülgen, “Çizgi” dalında Osman Suroğlu, “Çocuk Edebiyatı”nda Vural Kaya, “Deneme” kategorisinde Bayram Bilge Tokel ödüle değer görüldü. “Dergi” dalında “Yitik Söz”, “Dil” kategorisinde Leyla Şerif Emin, “Gezi”de Selvigül Kandoğmuş Şahin, “Günlük” dalında Fethi Erhan, “Hatıra”da Turan Türkmenoğlu, “Hikaye”de ise Halil Ziya Doğruöz ödül sahibi olurken, “Sinema”da Bekir Bülbül ödül alan isimler arasında yer aldı.


Safiye Erol ve romancılığı konuşuldu

Üsküdar Gönüllüler Girişimi tarafından "Safiye Erol ve Romancılığı" başlıklı panel gerçekleştirildi. Geçtiğimiz cuma Muamma Kahve'de Melek Paşalı moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Sema Uğurcan ve Dr. Çiğdem Buğdaycı Gürsoy konuştu. Uğurcan, Safiye Erol'un kahramanlarını analiz ettiği konuşmasında, Erol'un bütün eserlerindeki en temel duygunun aşk olduğunu söyledi. Erol'un sıradan konu ve olayları romanlaştırdığına dikkati çeken Buğdaycı ise, yarattığı karakterlerle kendi felsefesini anlattığını belirtti.




#aktüel
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