Eski Fas Başbakanı Benkiran YediHilal'in konuğu oldu

Farklı coğrafyalardan Müslümanlarla ilmî, fikrî ve sanatsal köprüler kurulmasını amaçlayan Uluslarüstü Konuşmalar: İstanbul'un beşincisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un selamlama konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın salonu selamlamasının ardından Ömer Karaoğlu ezgileriyle sahne aldı.
Eski Fas Başbakanı ilgiyle dinlendi
Programda Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkiran’ın konuşması yoğun ilgi gördü. 70 yıllık kendi yolculuk hikayesini anlattığı konuşmasında Benkiran, dinleyicilere sık sık nasihatlerde bulundu: "Uzun zamandır ülkemden dışarı çıkmadım. Ama YediHilal’den arkadaşlar Fas’ta ziyaretime geldiklerinde onların söylemlerinde farklı bir şey gördüm. Güzel sözlerinin yanında mütevazılıkları da dikkat çekiciydi. Bu sebeple beni davet ettiklerinde hiç düşünmeden bu davete icabet ettim."
Değerli isimler konuk olmuştu
Uluslarüstü Konuşmalar: İstanbul kapsamında şimdiye kadar Hamas Siyasi Lideri Halid Meşal, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Prof. Dr. Metin İzeti, Prof. Dr. Mevlud Dudic ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye gibi isimler ağırlandı.