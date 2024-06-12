Eski Fas Başbakanı Benkiran YediHilal'in konuğu oldu

"Nefer" çatısı altında buluşan rap sanatçılarının Filistin için hazırladığı 'Vuslat' adlı parça yayınlandı. Daha önce yayınladıkları diğer Filistin parçası soykırımcı İsrail'in hamisi YouTube tarafından sansüre uğrayan Nefer, engellemelere rağmen 'Vuslat' adlı yeni bir parça hazırladı. Yeni Şafak'a konuşan Nefer sanatçılarından Yusuf Berhak, "Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yaptığımız parçamız 'İntikam' sansüre uğradı ve Instagram, YouTube gibi platformlarda etkileşimlerimiz oldukça düştü. Bizler zulme karşı sesimizi yükseltiyoruz ve bunu müzik yoluyla yapıyoruz" diyerek, "Yeni parçamız 'Vuslat', sesimizin hiçbir zaman kesilmeyeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.