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Eski Fas Başbakanı Benkiran YediHilal'in konuğu oldu

YediHilal Derneği, "Uluslarüstü Konuşmalar: İstanbul" programında Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkiran'ı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ağırladı.

Muhammed Furkan Uğurlu
15:50 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkiran
Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkiran

Farklı coğrafyalardan Müslümanlarla ilmî, fikrî ve sanatsal köprüler kurulmasını amaçlayan Uluslarüstü Konuşmalar: İstanbul'un beşincisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un selamlama konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın salonu selamlamasının ardından Ömer Karaoğlu ezgileriyle sahne aldı.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

Eski Fas Başbakanı ilgiyle dinlendi

Programda Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkiran’ın konuşması yoğun ilgi gördü. 70 yıllık kendi yolculuk hikayesini anlattığı konuşmasında Benkiran, dinleyicilere sık sık nasihatlerde bulundu: "Uzun zamandır ülkemden dışarı çıkmadım. Ama YediHilal’den arkadaşlar Fas’ta ziyaretime geldiklerinde onların söylemlerinde farklı bir şey gördüm. Güzel sözlerinin yanında mütevazılıkları da dikkat çekiciydi. Bu sebeple beni davet ettiklerinde hiç düşünmeden bu davete icabet ettim."

Ömer Karaoğlu

Değerli isimler konuk olmuştu

Uluslarüstü Konuşmalar: İstanbul kapsamında şimdiye kadar Hamas Siyasi Lideri Halid Meşal, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Prof. Dr. Metin İzeti, Prof. Dr. Mevlud Dudic ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye gibi isimler ağırlandı.


Rap sanatçılarından Filistin parçası: Nefer'den ses getirecek eser

"Nefer" çatısı altında buluşan rap sanatçılarının Filistin için hazırladığı 'Vuslat' adlı parça yayınlandı. Daha önce yayınladıkları diğer Filistin parçası soykırımcı İsrail'in hamisi YouTube tarafından sansüre uğrayan Nefer, engellemelere rağmen 'Vuslat' adlı yeni bir parça hazırladı. Yeni Şafak'a konuşan Nefer sanatçılarından Yusuf Berhak, "Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yaptığımız parçamız 'İntikam' sansüre uğradı ve Instagram, YouTube gibi platformlarda etkileşimlerimiz oldukça düştü. Bizler zulme karşı sesimizi yükseltiyoruz ve bunu müzik yoluyla yapıyoruz" diyerek, "Yeni parçamız 'Vuslat', sesimizin hiçbir zaman kesilmeyeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

#YediHilal
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#Abdelilah Benkiran
#Uluslarüstü Konuşmalar
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