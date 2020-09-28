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Hayat Esra Erolun programındaki tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı
TELEVİZYON

Esra Erol'un programındaki tepki çeken görüntüler için RTÜK inceleme başlattı

Esra Erol'un programındaki tepki çeken görüntüler için inceleme başlatıldı

Esra Erol'un programında Esra Karakuş adında bir kadının, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunması tepkilere yol açarken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), kamuoyunda tepkiye neden olan televizyon programıyla ilgili, "Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" açıklaması geldi.

Haber Merkezi DHA
RTÜK Esra Erol'un programındaki tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlattı.
RTÜK Esra Erol'un programındaki tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır" denildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK'ün görev başında olduğunu vurgulanan açıklamada "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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